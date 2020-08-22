戴愛玲出道19年，首度舉辦大型售票「愛戴」演唱會，22日在台北國際會議中心開唱，她邀來信合唱經典〈千年之戀〉，互飆高音，2人熱情擁抱，信還一把將戴愛玲抱起來，掀起全場高潮，該曲一唱完，信沒有多說話，直喊：「謝謝愛玲！」迅速酷酷地轉身下台，引起掌聲。

戴愛玲透露信非常有義氣，先前傳了一則臉書私訊給信，信看完就一口答應來力挺，讓戴愛玲很感謝，她說：「我們至少有五年沒有同台演唱了，想說難得辦演唱會，一定要請出原唱，帶給粉絲最難忘的畫面。」

昨一開場，她熱唱〈我該得到〉、〈壞壞惹人愛〉等動感歌曲，掀開序幕，才唱第5首〈死灰復燃〉忍不住哽咽5秒，說不出話，直喊：「怎麼那麼漂亮。」並致謝粉絲：「謝謝你們沒有因為疫情，就沒有來看我的演唱會。」唱到熱門歌〈可惜你不在〉，全場大合唱，她淚灑舞台，更數度用手敲自己的額頭，似乎想強壓抑著情緒，不想影響歌唱表現，相當敬業。

她在台上，介紹父母、大批親友等特地北上打氣，淚崩說：「我看到他們就想哭，也因為這演唱會很久沒回家。」不過因疫情，全場觀眾都戴著口罩防疫，戴爸爸開心打招呼：「我是你爸爸。」戴愛玲笑：「我知道你是我爸爸啦，我頭大大，眼睛大大像爸爸，歌聲也像他。」

戴愛玲近來為了演唱會，瘦身有成，全場連換7套亮眼造型，身穿銀色Bra搖滾勁裝，大方秀出美胸、小蠻腰，突破人生最大尺度，相當吸睛，她打趣：「這件媽媽會罵啦！」逗笑粉絲。此外，A-Lin、Ella及老公賴斯翔、劉品言、夏于喬、郭書瑤等好友到場欣賞。

(中時 )