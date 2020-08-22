在台灣號稱旅遊界女王，也是大陸旅遊線達人的鼎運旅遊集團董事長陳怡璇，日前接任工商建研會北區會長，她誓言要全面整合工商資源，在面對新冠肺炎的大環境衝擊中，重新帶領台灣旅遊業回歸市場，利用各界工商資源重新登上高峰。

雖然新冠肺炎疫情重創國內的旅遊業，但是在景氣低迷的谷底，旅遊業中仍不少業者努力翻轉生機。有台灣的「旅遊業女王」之稱的陳怡璇，最近接下工商建研會北區會長一職，積極整合工商界資源，並投入慈善公益，蓄積能量，希望再創台灣旅遊業高峰。

陳怡璇(左四)支持「鳥與水舞集」公益慈善演出。(戴志揚翻攝)

藝人黃品源到場祝賀，請與陳怡園璇共同高歌一曲。(戴志揚翻攝)

鼎運旅遊集團董事長陳怡璇，在台灣旅遊業長達30年時間。鼎運旅遊以入境市場起家，之後跨足出境市場走向全線旅遊產品。2018年「典藏歐洲」系列產品初試啼聲，一個冬季就繳出45天出50團、幾近零客訴的傲人紀錄。

之前台灣人到大陸旅遊全盛時期，陳怡璇儼然是大陸旅遊達人，也開發不少私房景點。陳怡璇在台北市旅行商業同業公會當中，也擔任起大陸線召集人一職，專門負責處理大陸旅遊資訊以及建立業者間的溝通平台。

陳怡璇(左)與謝英琴是姊妹淘，一起開心做公益。(戴志揚翻攝)

隨著兩岸關係的變化，不少旅行業也面臨經營上的危機，加上新冠肺炎襲擊全球，旅行業更加哀鴻遍野。8月19日接下工商建研會北區會長一職的陳怡璇，當天特地邀請台灣知名身障團體「鳥與水舞集」表演，以「不完美」做了最完美的詮釋。陳怡璇表示，未來也將大力支持慈善公益活動。

對於大環境的衝擊，她認為，危機往往也是轉機，現在國內報復性旅遊正火熱，也代表著將來疫情完全解除之後，全世界也將掀起更大的旅遊風潮，此時剛好可以積極整合工商界資源，蓄積能量，希望再創台灣旅遊業高峰。

陳怡璇的先生在18年前的一場空難過世，她獨力扶養三個小孩，是一個事業成功又母代父職的單親媽媽。工商建研會北區活動執行長謝英琴則是演藝圈知名的養生達人，交接典禮當天，藝人黄品源和李㼈都到場致賀。

(中時新聞網)