2020年的上半年可以說是充滿衝擊。首先疫情重創全球，接著老天也無情的帶走許多重要人物。對此，星座專家Amanda老師針對2020年下半年預言，會是個停滯不前，卻又一觸即發的狀態。老師更說12月將會有大事發生，全世界政權也出現變化，若發生戰爭其實也不意外。

星座專家Amanda老師近日在節目《命運好好玩》上分析，從8月15日到9月13日這期間，因5顆行星逆行，分別是土星、木星、海王星、冥王星、天王星，這情況也影響整個社會層面，尤其是經濟、政治層面；也讓大家感覺到很多事情「好像卡住了，停滯不前。」此外，受到火星影響，很多不以為意的小事，突然又補上一槍，讓人感到爆炸。

此外，Amanda老師更直言，12月將會是充滿刺激的一個月。因12月15日會發生日蝕，17~19日木星土星剛好換星座，導致政治層面出現變化，全世界的政權將有所變動。Amanda更說，「如果真的發生戰爭、擦槍走火，其實也不算太意外。」

說了這麼多讓人擔憂的預言，Amanda老師也要捎來好消息。她表示，股市將於下半年創新高，因為10月時，木星跟海王星相位影響，股市也許有再起的機會。但老師也提醒，變化不好掌握，老手比較容易賺得到錢。

最後，由於星象的影響，秋天會非常炎熱，大家要留意用火安全。且旱災、水災可能同時發生。而到了冬天則會非常寒冷，大家要注意心血管疾病，適度運動對身體有益，也可幫助今年過得更健康。最後，老師也建議大家要轉變觀念，珍惜現在已擁有的東西。

(中時新聞網)