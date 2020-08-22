伊能靜與秦昊和婆婆一起登上陸綜《婆婆和媽媽》，公開婆媳日常，伊能靜和婆婆的暖心互動狂圈粉，而在節目曝光的影片中，秦昊媽媽積極為兒子和媳婦安排約會，不過秦昊媽口誤說：「你們倆現在已經有9個月了」，讓伊能靜下秒露出疑惑表情問秦昊「我們有9個月？」

隨著《婆婆和媽媽》即將步入尾聲，秦昊媽媽就在節目中提到，她看到兒子和媳婦已9個月沒有單獨、好好在一起吃飯，便貼心安排夫妻兩人獨處約會，但秦昊媽卻口誤說：「你們倆現在已經有9個月了」。

伊能靜聽完露出疑惑表情，看著秦昊反問：「我們倆有9個月？」，伊能靜還強調：「媽 我真沒有9個月」，婆婆才大笑強調她剛剛是喘氣「我說你倆有9個月都沒怎麼在一起吃飯了」，於是想為孩子安排浪漫約會。

秦昊媽接著感性說，她平時就注意身體，就是不願意給兒女添麻煩，秦昊媽還表示自己是把媳婦當女兒、彼此包容理解的老太太，她只希望孩子平安幸福生活，伊能靜看到婆婆一番揪心告白，也讓她直呼：「對媽媽的好，還是比不上媽媽對我們的好」。

(中時新聞網)