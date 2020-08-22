高雄今天下午連續下了3個小時強降雨，累積雨量30毫米，道路兩側積水達半個輪胎高，以致樹德科技大學校園門口積水約20公分高，就像一條大河。淹水影片流出後，網友不禁暗酸剛當選市長的陳其邁，「怎沒看到最愛高雄的市長？」

YouTuber「江湖風之痕」貼出一段淹水影片，酸說這裡是高雄樂園。網友問，邁邁不是很愛視察水災，選完就不出來了嗎？召喚邁邁喔！快來喔！你不是很關心高雄嗎？看看才下多久的雨就變這樣，不要只會開晨會，開晨會，汙泥不會不見嗎？是在等中央補助？還是在...？市長沒有假日的喔！

網友認為，​「以前韓當市長一下雨，他不是如影隨行馬上下來巡視嗎？現在人呢？」、「罷了韓總，吃虧的是高雄。」、​「高雄淹不淹水，登革蚊來不來、路平不平沒人管、沒人關心了？」、「自己選的，再苦也要吃下去。」、「大家可以來高雄...游泳囉！」、「家門前有小河，好爽。」、「躺著玩、坐著玩，還是高雄好玩。」、「邁邁沒有來拍照。」

也有人說：「請大家要罵的時候，不要把全部高雄人罵進去，高雄有很多的綠粉，但也有很多挺韓的自己人。」

(中時新聞網)