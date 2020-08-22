本月20日下午大約3點多，住在台中市大里的一名網友，發現家中車庫出現一輛陌生的轎車，相當傻眼的網友拍下照片，上傳到臉書社團「爆料公社」，表示這是「我家當你家的概念嗎」？該輛陌生車的駕駛半小時後默默將車開走，也沒告知屋主，而駕駛的舉動已經犯法，若屋主提告，對方恐怕「虧大了」。

亂停別人家車庫的是一名女駕駛，屋主貼出照片後，網友批這行為太誇張，認為女駕駛極度不尊重人，且應該屬私闖民宅，建議屋主報警；而屋主也在事發後補充解釋，女駕駛收到通知後，默默到車庫將車開走，沒有露面也沒有道歉，屋主無奈地說「這是我家不是你家，看不到人不代表沒人，有車庫空著不代表是你的車位，很沒有法治觀念」。

「亂插別人車庫」事件引起熱議，對此警方也表示，依據刑法第306條規定，無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞土地之行為，可以處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金，屬告訴乃論之罪。

至於這名女駕駛擅自將車輛停放在他人私人車庫，已經違反上述規定，如果屋主提出告訴，警方就會立即受理，同時呼籲民眾應依道路交通規則停放車輛，勿有違規或侵害他人權益，避免遭受相關罰則。

(中時新聞網)