彰化縣衛生局遭政風調查風暴持續延燒，局長葉彥伯也連日被府院黨追擊，還遭網友出征、砲轟。對此，資深媒體人黃創夏分析現在的亂象，「一道政風令，千狼萬犬來嘶咬」，並感嘆，「敢問夠格局的領袖何在？」

對於彰化縣衛生局日前主動採檢無症狀自美國返台少年，遭政風調查並引起政治風暴，黃創夏22日在臉書上表示，「一道政風令，千狼萬犬來嘶咬」，接著他指出，葉彥伯並不是「李文亮」，群狼何苦搶當「張天欽」？並感嘆，「敢問夠格局的領袖何在？」

網友們也留言回應，「隔離比篩檢重要多了，為了篩檢不做好隔離穩死的」、「原來是各打50風向板」、「那樣的領袖，台灣從缺」、「容不得這個黨以外的聲音就是台灣社會最大的問題」。

此外，中央流行疫情指揮心下令政風調查彰化縣衛生局，報告即將要出爐，身陷風暴的彰化縣衛生局長葉彥伯22日受訪時表示，會以平常心面對，重點是要認真做防疫，他也指出沒有接到相關政風人員詢問什麼事情，但知道政風單有向相關科室調閱一些資料，並靜待調查結果。

(中時新聞網)