劉若英22日帶著Band在超犀利趴演出，演唱精選跨世代的夏日歌單，〈無樂不作〉、〈夏天的浪花〉、〈我愛夏天〉等都為歌迷帶來驚喜，她也現場首唱新歌〈不營業的日常〉，當她唱到〈夏夜晚風〉時，數度哽咽，求好心切的她，為求完美演出要求重唱，此時，劉若英突然有感而發，「我父親是個船長，我喜歡跟他撒嬌，他也喜歡我跟他撒嬌，我想每個人心裡都有一個人，可以在他面前肆無忌憚，今天外面下了大雨，我希望他能夠聽到。」而在會後，工作人員才鬆口透露，其實劉若英父親日前過世，她是含悲上台為超犀利趴觀眾賣力演出。

劉若英的父親劉緯文8月17日過世，享年92歲。劉若英原訂的新歌宣傳縮減，但演出行程為了不讓觀眾失望，她咬牙排練，即使工作人員問她還能演出嗎？敬業的她希望如常完成，不希望影響工作，也不希望觀眾知道了訊息後，沒辦法享受演出，所以她只讓少數工作人員知道這件事。

工作人員表示，劉若英堅持演出，是因為她父親會希望她堅守工作崗位。其實她前幾天排練〈夏夜晚風〉時就因為思念父親而唱到哽咽。超犀利趴裡，最後她在觀眾的幫忙下大合唱，完成了這次演出。

(中時 )