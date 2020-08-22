鄭爽直播13分鐘大暴走。

大陸女星鄭爽昨(21日)晚間在生日直播中，因為與主持人因為帶貨理念不同，情緒失控，更脫口「業績和我沒什麼關係」、「反感這種銷售行為」等話，不僅讓2位主持人尷尬地中途走人，連廠商也看不下去，事後在網上怒曝鄭爽直播「坑位費」(商品上架費用)價碼，痛批「簡直沒有見過這麼沒有操守的人」！

鄭爽昨晚在生日直播中大暴走，長達13分鐘的發飆實錄陸網瘋傳，引發輿論兩極評論。但就有廠商看不過去，爆料當天鄭爽直播一個坑位費要5到20萬人民幣(約21萬到85萬台幣)，算一算她一晚收入至少1600萬人民幣(約6806萬台幣)。

這位廠商認為鄭爽既然收了坑位費，卻還在直播中公開表示「業績和我沒什麼關係」、「反感這種銷售行為」，這種行為根本就是罔顧廠商利益，不管廠商損失，又指自己從未沒見過如此沒職業操守之人。

隨後鄭爽也在知乎論壇親自回應，稱自己就是看不順眼直說的人。而其中一位中途離席的男主持人也透露收到鄭爽道歉訊息上頭寫著：「不好意思啊，昨天抱歉抱歉，不許生氣，借你打兩下，我不想你有任何損失。子勁歐巴，還是能夠跟你解釋下哈，我比較倔，sorry啦。」

(中時新聞網)