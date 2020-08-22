新北市一名高姓男銀行業務和已婚的林姓女同事搞婚外情，高男更不停稱林女為「女神」、「寶貝」，甚至還詢問林女可以接受「5分鐘的男人嗎？」。此外林女丈夫更目睹兩人在飯店擁吻，他氣不過頭上閃綠光，怒告上法院。經審理後，法官判高男與林女須連帶賠償40萬元。

據判決書指出，林女與丈夫於2012年結婚。他控訴林女曾在2018年2月受同事邀約去摩鐵飲酒，借酒裝瘋徹夜與高男飲酒未返家，高男事後傳訊息寫道，「不斷回想當天過夜的情形，已經20多年沒有這種感覺了」；事後林女密切與高男聯絡，每天上班都穿得花枝招展，更噴上濃烈的香水與高男坐同台車跑業務。

而林女丈夫於一次開電腦時，意外發現2018年5月到9月未刪除的聊天紀錄，才發現妻子與高男暗通款取。林女曾說：「我老公回家了不能散步了」；而高男更多次傳送曖昧訊息，如：「妳最近很火辣」、「我求求求求妳，可以約一天嗎？」、「妳是我的女神」、「寶貝」、「腿好長、流口水」、「今天可以跟妳獨處嗎？」等。

林女丈夫更在飯店走廊直擊兩人深情擁吻，氣得將兩人分開。因為此事姦情曝光，高男的妻子也氣得現身，最後雙方達成協議會斷絕往來，但事後仍藕斷絲連，林女丈夫才因此提告。

面對丈夫的指控，林女竟聲稱他撞見的擁吻，只是喝醉酒不小心「嘴唇輕微碰觸」，絕非故意。法官勘驗林女丈夫所提供的對話紀錄，判定高男已知林女已婚身分，仍多次邀約對方，還傳送許多友達以上的煽情簡訊，明顯已超過正常朋友身分，於13日判處2人須連帶賠償林女丈夫40萬元，全案可上訴。

(中時新聞網)