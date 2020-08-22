彰化縣主動採檢案意外引發各界對入境檢測的討論，專家表示，台灣沒有全民普篩的必要，指揮中心應依照入境國家的陽性率進行分析，實施入境的分類普篩。待檢驗工具更成熟時，進一步調整檢疫措施，以利經濟復甦。另有專家認為，台灣一定要有便宜、有效、快速的篩檢工具，才能鬆綁邊境措施，讓經濟動起來。

前疾管局副局長施文儀表示，彰化縣衛生局長葉彥伯之前針對1400多名居家檢疫者進行採檢，檢出1名陽性個案，這樣的陽性率大概是萬分之7。高危險群的陽性率萬分之7，顯示台灣不需要全民普篩，這已經是很明確的狀況。

台灣每隔幾天就會出現一個可能是無症狀的個案進來，對於入境的採檢是否要改變，施文儀表示，指揮中心應該搜集資訊，針對入境後居家檢疫的個案進行分析，了解哪些國家的陽性率比較高，並針對陽性率高的國家進行入境的分類普篩。

前衛生署長楊志良認同入境採檢的措施，他表示，目前包括韓國、日本等國家都有入境採檢。台灣必須超前部署，要有便宜、有效、快速的篩檢工具。

楊志良表示，若按照目前的狀況，問題不是在新冠肺炎，而是在經濟。有一句話這麼說「不是病死就是餓死」，政府應該支持檢測工具的研發，才能鬆綁邊境措施，與其他國家推動bubble，經濟才能動起來。

施文儀表示，待檢驗試劑更成熟，指揮中心就要好好利用，去搭配檢驗及檢疫的措施，必須要思考如何才能在防疫的同時，兼顧經濟、觀光的發展。

施文儀表示，目前最緊迫的不在現階段，而是秋冬來臨之際要怎麼辦。面對流感和新冠肺炎兩種疫情的同時衝擊，快篩就相當重要，政府必須把檢驗、檢疫的量能準備好，民眾也要好好配合指揮中心的命令，落實正確的衛生習慣，才能安然度過秋冬。

(中時 )