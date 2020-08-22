基隆「海風盛宴」101高地登場，以無敵海景打造絕美七夕。（產發處海洋及漁農發展科提供／吳康瑋基隆傳真）

今年已邁入第三年的「基隆潮境海灣節」，已成為每年夏天許多人最為期待的活動之一，其中，22日晚間在基隆101高地舉辦的「海風盛宴」，更是以基隆特色美食佐以最美無敵海景，打造今年度最浪漫的七夕饗宴，市長林右昌特別到場與大家舉杯同歡，期許呈現出基隆海洋城市特有的風情跟品味。

林右昌說，在疫情期間，大家難得藉著海風盛宴的機會聚在一起，101高地是非常漂亮的地方，可以遠眺九份的夜景，也可以看到雞籠山、野柳、鼻頭角跟基隆嶼，海風盛宴的料理都是利用基隆在地的食材，並且由產發處精選的在地店家及經國管理學院的學生們，一起為大家準備豐盛的饗宴。

林右昌還說，市府舉辦這場盛宴的用意，是希望基隆能夠呈現出與台灣人生活不一樣的風情跟品味，還會在正濱漁港色彩屋舉辦中秋節海鮮烤肉啤酒趴、和平島沙灘辦音樂會，呈現悠閒慢活的生活方式，基隆是一個海洋城市，希望帶給大家不一樣的生活感覺。

再過幾天就是七夕情人節，海風盛宴的現場也有不少情侶佳偶參與，在充滿浪漫氛圍的用餐空間，向另一半表達愛意，林右昌也特別祝福有情人節終成眷屬，更祝福大家都能夠白頭到老。

產發處表示，今年海風盛宴的美食菜單，由基隆在地店家「暖暖的」林聖皓以及「食考房」張正忠精心設計，從前菜到主餐，主廚運用諸多巧思將基隆的海鮮、蔬果融於料理之中，無論是在地出品的小卷、胭脂蝦等海味，或是基隆鮮摘的綠竹筍、樹梅醬，都在海風盛宴的餐桌上吃得到，在主廚別出心裁的烹調手法下，迸發出專屬基隆特色的好滋味！美味的餐點佐以基隆的精釀啤酒，更可以微醺放鬆，享受這場美食饗宴。

主辦單位更在101高地營造充滿浪漫氛圍的用餐空間，點點燭火隨著海風搖曳，賓客落座在夜空下，在身邊有情人或是至親好友的陪伴之下，能夠盡情欣賞望幽谷的美景，一面迎風遠眺基隆嶼，一面品嚐專屬基隆的美食佳餚，得天獨厚的美好，如此動人的海洋生活，值得用心體會。

基隆潮境海灣節精彩活動一波接一波，潮生態「潮境 I See You 海底影像」票選活動（http://sc.piee.pw/UNLBX）現正熱烈展開中，邀請大家一起來選出基隆海域最美的海底風景！更多「2020基隆潮境海灣節」活動資訊請上官網(www.chaojingbay.com.tw)或上網搜尋「基隆潮境海灣節」查詢。

(中時 )