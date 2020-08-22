瑞士鐘表工業聯合會（FH）公告七月全球出口額與出口量，其中歐美出口額衰退大幅收斂，美國幾近與去年同期持平，而歐洲部分像是英國逆勢增長2.5％、德國小幅衰退1.1％，中國大陸則連續二個月占上位、報復性成長59.1％。

而數十年一直在上位的香港地區則確定擠隕落，前七月仍是腰斬狀況，連續數月排名第三，日、韓在疫情再度進入嚴峻前提下，衰幅都在34～38％不等，相對疫情控制中的台灣，前七月衰退17.6％，據業者指出，主要還是國際觀光客不能來的消費缺口。

根據國內鐘表經銷商指出，台灣表市仍有勞力士、PP、AP等三大表支撐，此外獨立表廠像是Richard Mille等亦相當具話題，由於全球一年僅有5,000支產能，即使台灣需求大但也等不到表，而近年來極小眾市場的獨立製表師品牌，在歷經第一季豐收後，疫情衝擊，第二季與第三季至今買氣每況愈下，主要是獨立製表品牌的藏家遇到青黃不接的世代交替，老一輩藏家藏表太多，不想再買了，而年輕一輩則看中辨識高的運動複雜功能表，8月以來市況相對穩定，業者期隨著股市活絡，有機會再衝一波。

(工商 )