前高雄市長韓國瑜8月14日為補選候選人李眉蓁站台後，23日將出席台北市政府舉辦的「郝柏村追思會」。此消息傳出讓韓粉好嗨，不禁問：何時感恩之旅？國民黨立委許淑華曾透露，韓國瑜將找時機安排感恩之旅。

據《東森新聞雲》報導，為了緬懷前行政院長郝柏村，韓國瑜明天將出席追思會。近韓人士表示，韓國瑜是眷村出生，參加「郝柏村追思會」是對軍人的緬懷。根據主辦單位表示，國民黨歷任主席馬英九、吳伯雄、吳敦義、朱立倫及現任主席江啟臣都將出席追思會。臉書粉專《韓黑父母不崩潰》強調，單純的緬懷，請諸侯世家別想太多。

網友紛紛表示，「韓市長加油，要你領導國家。」、「唯一支持韓國瑜！」、「支持韓國瑜、力挺國民黨、紀念郝柏村。」、「不怕黑、不怕污，有情有義韓國瑜。」、「還是挺韓！堅定不移！」、「郝伯伯功在黨國，韓總出席追思會，理所當然」、「8/23挺韓2周年，沒離開，不離不棄。」、「對，應該的，支持韓市長。」、「離開高雄還是很多事情要處理。辛苦了！」、「韓市長想你啦！何時感恩之旅期待囉。」

國民黨立委許淑華曾透露，韓國瑜未來再找時機安排感恩之旅，將親自拜訪曾在選戰中，以及市政上協助的人士，不過，這項規畫不會立即進行，以免有心人士刻意解讀有其他政治意圖。

(中時新聞網)