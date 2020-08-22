隨著出生率逐漸下降，根據內政部人口統計最新數據顯示，台灣今年1月死亡人數已大於出生人數，人口呈現負成長現象。人口老化的過程中，年長者最常面臨的是嚴重牙周病或是老化後骨質流失，導致牙齒的自然脫落。但大量缺牙不僅會讓老年人無法開心進食，臉部也會因為缺牙產生凹陷，而深深影響身心健康。

假牙又分2種 活動式與固定式

門診中不乏看到子女帶著父母來就醫，希望能重新找回享受美食的樂趣。牙醫師林楚喬醫師表示，假牙裝置可分為活動式假牙和固定式假牙2種方式：

1.活動式假牙：活動假牙是利用金屬扣、鉤子或磁鐵，將整排假牙固定在僅剩的牙齒或牙齦，好處是可隨時拆下、清洗，但裝上時必須適應異物感，咬合力也沒有真牙好。

2.固定式假牙：固定假牙則是利用植牙方式，先將植體植入齒槽骨，再將假牙固定於植體上，咬合力如同真牙，咀嚼時不需擔心會脫落。

植牙術語多 原理只有1種

坊間有許多植牙術語，像是微創植牙、多合一植牙、水雷射、導航植牙等各式各樣的植牙術，但其實說穿了，植牙只有1種方式，就是用最短時間、最小的傷口，將植體準確置入骨頭最理想的位置，只有在需要較複雜的補骨手術時，才會切開牙肉，術後疼痛復原時間較長。

早期牙醫師擔心，牙周病患可能因為牙周細菌造成植體感染，使得植牙手術失敗，後來經臨床研究證實，植牙手術中傷口若經良好的縫合，使骨頭癒合便不會受到影響，而植牙後做好口腔清潔，不讓細菌持續堆積，口腔環境就能維持良好狀態。

全口1日重建與單顆植牙不同，通常必須有全口植牙豐富經驗的牙醫師，才能制訂完善的治療計畫。（圖／尊榮優植牙醫提供）

All on 4全口1日重建 適合年長患者

林楚喬醫師指出，通常針對牙齒快掉光、骨頭萎縮嚴重的年長患者，會建議All on 4全口1日重建，採用特殊角度植牙，來克服一般植牙條件的限制。全口1日重建與單顆植牙不同，通常必須有全口植牙豐富經驗的牙醫師，才能制訂完善的治療計畫。All on 4的作法是僅使用4至6個植體就能完成一整排牙齒的重建，由於植體數量不多，因此醫師需判斷患者的齒槽骨健康狀況適當植入植體，不須補骨就能完成，優勢是手術時間短、傷口小、癒合快。

臨床上常遇到老人家因為還可以用就捨不得丟的傳統觀念，以至於腐壞的牙齒一直留在口腔內，持續感染其他良好的牙齒，導致牙周病難以治癒，再加上害怕看牙，就採取拖延戰術，最後更是全口壞光光。林楚喬醫師建議，可選擇舒眠植牙降低恐懼，此外，植牙完後清潔工作要切實，避免細菌孳生，並應定期回診檢查，才能儘早發現問題、及時處理。

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(中時新聞網)