女星高圓圓不只是氣質女神，她還是幸福的人妻代表，高圓圓2014年甜嫁給趙又廷，夫妻感情始終甜蜜蜜，兩人也在去年5月20日象徵我愛你的日子，喜迎女兒出生，而當媽1年的高圓圓保養有數，稍早作客大陸網路紅人李佳琦直播，高顏值被狂讚好美。

高圓圓與趙又廷婚後屢被催生，小倆口終於在去年喜迎女兒「Rhea」出生，升格當新手媽咪的高圓圓產後3個月就復出，她的一雙大眼睛和五官依舊動人，高圓圓也屢被網曝光無P圖照，她的產後顏值依舊精緻，一點都不像是剛生完孩子。

高圓圓與趙又廷結婚6年，並在去年喜迎女兒出生。（圖／本報系資料照片）

而高圓圓今（22日）晚則現身大陸網紅李佳琦直播，身穿微深V白襯深的她，大方解放白皙肌膚，高圓圓時而對著鏡頭溫柔說話、時而俏皮捧臉，她一顰一笑都電暈網友，儘管女神已當媽，依舊無損高圓圓的美和氣質，而截至發稿前，還以「高圓圓好美」登上微博熱搜榜第3名，可見討論話題超夯。

(中時新聞網)