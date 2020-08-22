為全台大專好手打造的三對三籃球夢想舞台「國泰NBA 3x」，22、23日在台北信義香堤廣場進行全台總決賽。經過1個多月、4個地區預賽的激烈廝殺，從全台4個戰區脫穎而出的40支隊伍(一般男女各12隊、高中男女各4隊、挑戰男女各4隊)22日齊聚台北展開循環複賽。

第1天賽程結束後，一般男子組由「強強滾」、「來我家QK」、「波波」和「魯肉飯」殺出重圍；一般女子組則由「Y.H.L」、「小手拉大手」、「別怕有我炸」和「溝子口77號」晉級，將在23日下午的總決賽上演頂尖對決，爭取歷屆最高獎金新台幣8萬元，再加4萬元NBA Store商品電子券。

國泰NBA 3x完成空前2連霸(2018、2019)的一般男子組冠軍隊「魯肉飯」今年陣容大換血，但戰力仍舊堅強，尤其元老級主力張瀚元外線神準，屢屢投進大號三分球，助隊分別以13比9勝「隊長不會飛」、20比12輕取「閃電11人」，連兩戰告捷，挺進4強。23日首場比賽將對決「波波」。

一般女子組同樣來勢洶洶，由輔大女籃為班底所組成的「Y.H.L」，陣中170公分的主力球員管婕耘現就讀美國密爾瓦基工學院，且加入籃球校隊在NCAA第三級出賽，22日與隊友搭配得宜，裡應外合，展現高度抗壓力，最終以12比11險勝「松阪茹茹」、13比11擊退「羽魚吃爛蘋果」，取得2連勝晉級，23日將與「小手拉大手」爭取決賽門票。

「羽魚吃爛蘋果」22日兩戰全敗，無緣晉級，但陣中「環島女孩」吳筱瑜卻是場中焦點。自國泰NBA 3x台中場預賽結束後，為讓自己大學留下美好回憶，決心從台中往南走，展開徒步環島行，歷經42天的長途跋涉，抵達台北參與總決賽，最終雖未能奪冠，但她仍將繼續圓夢，下周一繼續啟程返回台中。

吳筱瑜表示，「能與隊友一起打到全台總決賽已非常滿意，今天家人與在環島中認識的新朋友也一起到場加油，非常感動；同時也很感謝國泰，無論是籃球與環島，都給我很大的支持，是我能圓夢的隱形功臣。」

(中時 )