一個運動員的養成並不容易，安禾佑從10歲起接受裙襬搖搖基金會的培養與訓練，從安排國內外教練的專業訓練，到規劃參加國際各大小場次高強度的比賽，藉以增加實戰經驗。

裙襬搖搖基金會除了盡力協助安禾佑在高爾夫運動這條道路上逐漸嶄露頭角，近年安禾佑又進入中華高協的國家代表隊，在協會年度培訓與推薦參賽的完整規劃下，使得安禾佑的球技更上層樓。

事實上，目前安禾佑是在接受國家代表隊培訓階段，而現在的成績已超越相當多的職業選手，但是她卻仍維持業餘選手身分沒有轉戰職業，原因是她希望能對國家及所有支持她的人有所貢獻，希望能在亞運中為國家效力，爭取佳績為國爭光。

其實安禾佑出生的家庭很一般，父母親都是軍人，憑藉著對子女興趣發展的支持與鼓勵，讓安禾佑能朝著高爾夫運動發展。而這也可以證明，高爾夫選手不見得要出生在富貴家庭，也可以在一般尋常家庭中孕育，只要有興趣、有心，皆可培養成材。

一路走來幫助安禾佑成長的人很多，因此她要感謝國家的支持，以及中華高協完整且宏觀的培訓，規劃拓展了個人的視野。而裙襬搖搖基金會從她10歲開始，多年來給予出國訓練及參加國際賽事的磨練，更是居功厥偉！另外她也很感謝聲寶牌陳盛沺董事長的支持，而高協之友的貴賓們，對於國家培訓隊長期的支持與鼓勵更不能忽略，對此她也要表達誠摯感謝之意。

(中時 )