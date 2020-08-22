台北流行音樂中心將在9月5日正式開幕，22日舉辦首次場館滿載測試，並比照大型演唱會以5000名以上觀眾規模做為測試。台北市長柯文哲到場視察，並在受訪時表示，會邀請張惠妹來開唱，「不是只有唱3天3夜，要唱30天30夜」。

台北流行音樂中心原定在3月中辦理壓力測試，卻因新冠肺炎疫情延期，隨著疫情逐漸趨緩，北流也決定在8月22日舉辦滿載測試，以5000名以上觀眾規模測試場館滿載，雖然因為疫情趨緩不採梅花座， 但進場的民眾仍須配戴口罩。

《Ettoday新聞雲》報導，北流22日進行滿載測試，市長柯文哲也到現場督陣，有媒體問他是否會邀請張惠妹來開唱，柯文哲回答，會再請執行長去邀請，「來這裡不是只有唱3天3夜，要唱30天30夜」。

臺北流行音樂中心預計9月5日開幕，同時當天也會舉行開幕演唱會「嗨！北流」，日前在造勢記者會上，北流方面也曝光當日演出名單，除了徐佳瑩、魏如萱聯袂獻唱，同時邀來人氣新團「魚丁糸樂團」擔任壓軸。同時，北流也盼藉由親民票價讓民眾與音樂更貼近，並和民眾分享北流表演廳的正式啟用的喜悅。

(中時新聞網)