前高雄市長韓國瑜被罷免後，除了回高雄為李眉蓁補選站台及投票外，便在雲林深居簡出。挺韓粉專貼出野生韓國瑜照，22日他出席陸軍官校聯誼餐會，韓國瑜的同學透露，大家爭相和他合照。

挺韓粉專「韓黑父母不崩潰」貼文表示，捕獲野生韓國瑜！韓市長22日參加陸軍官校專修40期同學會，和以往一樣他掛著開心的笑容。根據同學臉書發文：這場同學會約有170多人出席，大家爭相和韓市長合照，他不寂寞，很感人！而且當軍歌響起時，內心深深的愛國心油然而升，此時此景應該特有感觸。

網友紛紛說，「韓總就是懂得自娛娛人。」、「每次看到市長，心中就是不捨。但看到市長一樣的充滿正能量，就又為他開心。」、「有沒有胖不知道，可以確定頭頂更亮了。」、「歡樂溫馨的氛圍。」、「其實有點慶幸他此時此刻不需要為了高雄淹大水被釘得滿頭包。」、「還好他找回開朗、健康，不用再因為大小事被當沙包打了。」、「好想再看到以前大進場的樣子。」、

也有網友建議，「韓市長真的很阿伯，穿衣品味要改一下，穿Polo衫就不要套西裝了，那西裝還大到像布袋。」

(中時新聞網)