巴威颱風已逐漸遠離 新北市應變中心撤除 23:512020/08/22 中時新聞網 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 巴威颱風已逐漸遠離 新北市應變中心撤除(圖/新北市府提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局於今(22)日23時30分解除海上颱風警報，巴威颱風已向北逐漸遠離臺灣，對北部海域威脅已解除，新北市轄內各區無較明顯風雨，新北市災害應變中心回歸常時三級開設，由災害防救辦公室持續監控相關天候狀況。 統計巴威颱風開設期間，新北並無災情，侯友宜提醒市民，仍應隨時注意颱風動態，沿海仍有長浪發生機會，應減少前往海邊活動，各級防救災人員將持續監控氣象資訊，做好各項防災整備工作，為市民的安全把關。 巴威颱風逼近「全面戒備」 新北成立災害應變中心 (中時新聞網) #巴威颱風 #逐漸 #遠離 #新北市 #解除 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸船金門翻覆找嘸人 海巡馳援證實對岸救走 16:332020/08/22 社會 情人哭哭 颱風攪局 大稻埕煙火活動延期 16:032020/08/22 生活 投資新趨勢系列講座 9／12登場 04:102020/08/22 企業經營 巴威颱風逼近「全面戒備」 新北成立災害應變中心 16:282020/08/22 社會 日月潭萬人泳渡辦不辦 待中央裁示 04:102020/08/22 地方新聞 金龍社區道路殘破不堪 工務局500萬整修 20:172020/08/22 寶島 沒有韓國瑜的高雄居然「走鐘」 在地人怨嘆：淹20年了 20:472020/08/22 政治 連7颱未侵台 專家指是巧合 04:102020/08/22 生活新聞 淡水5分20秒浪漫煙花取消 廠商出船拆除煙火民眾好失望 18:402020/08/22 生活 受巴威颱風影響 下午往返蘭嶼全部航班取消 12:122020/08/22 生活 社會熱門新聞 情侶撞砂石車雙亡 騎士生前發文曝光 留言全要他騎車小心 - 社會 車庫被陌生女駕駛「亂插」 爽停半小時代價悽慘 - 社會 婦人驚慌報案機車失竊 警抵達現場：是這一台？ - 社會 索馬利蘭建交不用中華民國 蔡英文被告發外患罪 - 社會 殘忍狙殺海盜影片瘋傳 大陸籍船長入高雄港遭逮捕羈押 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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