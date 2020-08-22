中央氣象局於今(22)日23時30分解除海上颱風警報，巴威颱風已向北逐漸遠離臺灣，對北部海域威脅已解除，新北市轄內各區無較明顯風雨，新北市災害應變中心回歸常時三級開設，由災害防救辦公室持續監控相關天候狀況。

統計巴威颱風開設期間，新北並無災情，侯友宜提醒市民，仍應隨時注意颱風動態，沿海仍有長浪發生機會，應減少前往海邊活動，各級防救災人員將持續監控氣象資訊，做好各項防災整備工作，為市民的安全把關。

(中時新聞網)