前高雄市長韓國瑜未來選不選黨主席，有很多正反兩派的意見。韓粉潘恩西就建議，韓國瑜不要選任何政治職務，在民間累積聲望，對韓國瑜才最有利。讓年輕人淡忘對韓的厭惡感，再累積實力迎戰下一場大規模的選戰。他的中肯分析，引來網友紛紛喊讚。

韓粉潘恩西在臉書貼文指出，經過多次征戰，2022年九合一縣市長選舉，韓總最適合的角色是「扛轎者」，而非「坐轎者」，2024年才有他參賽的空間。扛轎者的好處是不必承擔戰局、戰果的責任，但可以任意發揮，從容自若。高雄市長的補選經驗，韓國瑜最佳的角色是畫龍點睛、臨門一腳。

潘恩西接著指出，讓年輕人淡忘對韓國瑜的厭惡感，最好的方式就是不再追逐職務。只有讓時間沖淡，從前鋒的位置變成後衛防守的角色，讓馬、吳、朱、江去表現，韓國瑜仍然可以在二線角色發揮影響力。並且不定期從事公益活動、農特產品行銷、美景美食踩點介紹、人文宗教歷史深度旅行，跟著韓家軍的能量，帶動周邊產業，保證人氣爆棚，匯集韓流而不散。

潘恩西認為，現在再把韓國瑜推到第一線，去選黨主席，只是加速能量耗損，絕非明智之舉。愛韓國瑜，就不要害韓國瑜。韓國瑜可利用這兩、3年的時間，把「韓流」訓練成一支「精兵勁旅」，有組織，有規模，講求素質，遵守紀律，韓國瑜才有實力迎戰下一場大規模的選戰。

網友回應說：「中肯～」、「非常認同以退為進，海闊天空。」、「同意+1。」、「我也覺得他要從公益開始～」、「講得很好，先休息是好的，因嫉妒的人太多了。」、「唯有不讓韓總再跟政治扯上邊，中間選民和對他有偏見的人，才能跳脫出來看這個人，當初的他不是高雄市長、不是總統候選人，就只是韓國瑜，這才是他的魅力所在。」

(中時新聞網)