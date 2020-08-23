金管會日前召開「保險業公平待客原則評核機制業務聯繫暨表揚會議」，頒獎表揚獲得產、壽險業公平待客原則評核排名前20％的8家保險公司，其中壽險、產險業者各有4家，包括壽險的中國人壽、第一金人壽、國泰人壽、富邦人壽，以及產險的明台產險、國泰世紀產險、富邦產險、新安東京海上產險等，會中並由上述保險業者分享辦理公平待客原則的實務經驗。
公平待客評核 金管會表揚8保險公司
金管會主委黃天牧在致詞時表示，保險業一向是金融消費評議中心接收申訴案件最多的金融機構，主要是因為保險業原本要處理理賠的件數就不少，「每年有高達1.3兆件理賠件數，全民健保也不過只有6、7,000件。」
黃天牧進一步指出，在目前低利環境下，保險業受到主管機關的監理要求及為滿足廣大消費者的期待心理，近幾年在公平待客上雖已有明顯進步，仍有很大的努力空間，他強調，並舉出以下6大面向重申「保險是一個溫暖且神聖高尚的工作、要自尊才能人尊」：
一、落實公司治理及企業社會責任文化。
二、保險商品設計應符合保戶的需求。
三、辦理保險商品銷售、承保、理賠等作業需提供完整清楚、容易明白且及時的資訊。
四、核保業務員可以提供保戶專業的分析與建議。
五、提供服務承諾是否與當初一致。
六、保險金理賠申訴滿足客戶期待部分仍需改進。
(中時新聞網)
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