奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！本周金牛座事業運最旺，牡羊座愛情運最旺，獅子座金錢運最旺。另外處女座事業運需要留意，天秤座愛情運需要留意，雙魚座金錢運需要留意。
▍牡羊座
開運顏色:粉紅色
幸運數字:79
整體運勢★★★★
牡羊座的朋友對於目前的現況感到不知足，懂得調適己身上的壓力，願意花較多時間在目前的生活中，但切忌可別停下進步的腳步囉！
▍金牛座
開運顏色:紅色
幸運數字:85
整體運勢★★★
金牛朋友長久的堅持，在朋友及家人間讓動搖許多，情緒的影響在下周也稍微加劇不少，奧斯提醒下周在面對自己想做事情可要在多堅持一點囉！
▍雙子座
開運顏色:橘色
幸運數字:95
整體運勢★★
信心消退許多的一周，讓雙子朋友對於手邊的事情掌握度都降低許多，面對這樣的自我疑慮或是信心消退，奧斯老師建議要再堅定些囉！
▍巨蟹座
開運顏色:黃色
幸運數字:52
整體運勢★★★
巨蟹朋友下周做事顯得粗心較多，也埋下了之後爆發的隱憂，奧斯建議巨蟹朋友下周做事要在積極並細心一點，以免影響往後的發展囉！
▍獅子座
開運顏色:藍色
幸運數字:43
整體運勢★★★
下周獅子朋友，對於自我能力提升感到非常有興趣與想法，想做些改變讓自己更好，奧斯老師建議獅子朋友下周要好好把握這想法，並且付出行動囉！
▍處女座
開運顏色:綠色
幸運數字:61
整體運勢★★★
處女朋友下周將有多次的放棄念頭，不再像過去的理性及擁有邏輯思緒清楚等優點，面對事情也顯得被動許多，奧斯提醒這部分要多留意囉！
▍天秤座
開運顏色:紫色
幸運數字:10
整體運勢★★
天秤朋友過往努力穩扎下的根基，在下周動搖起來，也因此讓天秤朋友顯得分身乏術，許多問題都將親手親為的付出行動，多少顯得疲憊不堪！
▍天蠍座
開運顏色:翠綠色
幸運數字:23
整體運勢★★★★
天蠍朋友在下周顯得積極許多，怠惰的想法也願意開始調整，上緊發條的狀況，也讓天蠍朋友動起不少努力的念頭，要多把握囉！
▍射手座
開運顏色:褐色
幸運數字:36
整體運勢★★★★
踏實的因素在下周完全落實在射手朋友的生活當中，而這樣的態度將讓你周遭朋友感覺安心穩定的感受，所以下周將會是實際的一周！
▍魔羯座
開運顏色:天空藍
幸運數字:27
整體運勢★★★★
魔羯朋友下周的思緒清晰許多，若是正需要動腦的時期將是個優點，另外下周解決問題的能力也提升許多，這樣的情形都讓魔羯朋友感到雀躍！
▍水瓶座
開運顏色:橄欖綠
幸運數字:98
整體運勢★★★★★
下周將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應在外在讓水瓶朋友整體看起來都清新不少，讓你長久以來的緊繃放鬆不少。
▍雙魚座
開運顏色:水手藍
幸運數字:56
整體運勢★★
下周雙魚朋友，無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你目前的生活，有那麼點守舊的狀況發生，多少會影響到你目前的生活喔！
【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】
(中時新聞網)
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