今夏氣溫屢創歷史新高，甚至飆破攝氏39度。

「心靜自然涼」是一種修行境界，日常生活中，面對年年升高的溫度，選用能降低耗能的方法、有效率的使用電器，才是好好生活的必要之道。

室內降溫最簡單、直接的方法，是開冷氣。但冷氣溫度若開得太低，不只會過度耗能，還會感到不舒適。

「基本上，只要做好隔熱、通風，室內自然就能達到讓人體舒適的溫度。」長年致力於打造舒適、健康宅的台灣綠適居協會理事長邱繼哲說，每到夏天整天開著冷氣，節能問題就會出現，一是怕電費太高、二是對環境有罪惡感。

台灣建築物多以混凝土打造。但是混凝土擁有蓄熱特性，一旦曝曬在太陽熱能下，便容易造成室內悶熱。

室內降溫第一步，就是做好屋頂、牆面與窗面的隔熱。

「政策宣導室內冷氣設定在攝氏26度至28度最能省電，但若是空間本質沒有改善，這樣的溫度並不舒適。」邱繼哲說。

台灣的建築多半沒有使用隔熱材，但如果要讓室內降溫，主要得掌握「輻射熱感」和「室內換氣」兩大原則。只要屋頂、牆壁或窗戶，做好隔熱，就能解決室內過熱的問題。

熱或冷的感受，一般來自生理作用的認知，邱繼哲分析，第一個生理作用是輻射熱感，另一個，則來自二氧化碳的濃度。

室內、外空氣適度對流

「冷氣在空間裡是依靠循環冷卻室內空氣，但並不會交換新鮮空氣。」他說，一般習慣開冷氣時要緊閉門窗，主要是怕冷氣外洩、浪費電。實際上，室內完全密閉，容易讓二氧化碳濃度上升，室內溫度反而降不下來。

邱繼哲進一步表示，「現在氣密窗緊閉性都很好，不像老房子的窗戶，不那麼密、還能透點外面空氣進來。但那並不科學，如今，我們自然要用科學方式解決，也就是控制室內濕度與二氧化碳濃度，達到室內降溫。」

科學的方式，就是有效率使用電器，並且定性、定量。

緊閉的空間裡，要確保空氣新鮮，可加裝換氣系統，將戶外空氣引入室內的同時，還能讓冷度留在室內。

台灣綠適居協會秘書長譚海韻說，把居住空間想像成冰箱外殼，只要做好隔絕，無論是吹冷氣還是暖氣，不受外面氣候影響，自然能達到舒適的效果。

能源效率的提升，是在不犧牲生活品質的前提下，達到消耗較少能源或電量的目標。

位在台北市中心的「恬野書」獨立書店，就是店長吳佳靜以友善環境、節能、舒適為理念的具體實踐。

8坪的書店空間，以「被動式建築」為理念基礎進行改造，吳佳靜說，受到「汗得學社」社長胡湘玲的《陽光房子》啟發，且在走訪德國後發現，台灣政府在節能宣導上，總是著墨關燈、拔插頭等微小能源，很少提到建築物本身的節能。

吳佳靜說明，「被動式節能建築（Passive House）是德國非常普遍的建築標準，簡單的說，只有強調兩點，就是舒適、節能。」

要做到節能減碳，並不一定要犧牲生活的舒適度。根據資料顯示，德國節能建築的標準是冬天維持攝氏20度、夏天25度，且二氧化碳濃度須在1000ppm以下，濕度保持在33至55％之間。

吳佳靜說，「在嚴寒的德國，使用3層窗戶是基本配備；在台灣，至少要有雙層窗戶。」

恬野書的前門與玻璃屋，都採用複層玻璃，能有效減緩室內、外冷熱能傳導，讓室溫保持乾爽、舒適，也能做到冬暖夏涼，達到減少開冷氣或暖氣的效果。

她以自身的經驗分享，「把空間想成一個保溫瓶，只要先在建築物的外層做好隔熱，不但能更有效率使用能源，也能自然達到室內降溫。只要大家願意動手實踐，室內降溫一點都不難。」

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(中時新聞網)