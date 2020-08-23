父母提升自己的情緒智商 與孩子培養真誠甜蜜的感情

讓孩子感受到最好的你 就能培養出高EQ、自信又自律的孩子

吼叫是我們家的遺傳，當媽有可能不吼？

每天專心陪孩子玩15分鐘，她就會更合作、更有禮、更獨立？

讓孩子守規矩的祕訣，竟是勇於「不管教」？

【精彩書摘】

應該打小孩嗎？

我聽過很多成人說，他們很難原諒爸媽說：「我是為你好才打你」。但是在美國，許多父母還是會體罰小孩。二○○七年的調查發現，仍有85%的青少年說，他們曾經在人生的某些時候，被父母打或揍。

如果你的父母是以打罵來管教孩子，也許你就會說服自己向他們的行為妥協，甚至認為「不受教」的孩子只能用這種方法處理。我常聽到有人說：「小時候我常被打，但長大以後我也活得好好的啊。」或「小時候被打，是我活該。」我們很難相信，愛我們的人會故意傷害我們，因此覺得需要為他們的行為找藉口。但壓抑這樣的痛苦只會讓我們更有可能去體罰自己的孩子，如果你願意深入自己的內心，真正再去感受小時候被打的痛苦，就絕對不願把這樣的痛苦加諸在孩子身上。即使我們再怎麼壓抑否認，這樣的痛苦也沒有在童年就結束。成千上百份研究報告顯示，童年遭受的肢體懲罰，與成人的負面行為相關，即使成人認為體罰對他們造成的影響並不大。小孩只要被打過幾次，成年後出現憂鬱症狀的可能性就越高。顯而易見的是，大部分所謂「被打也活得好好的」的那群人，如果以前沒有被打，應該會活得更健康。我想在現今文化中，焦慮跟憂鬱變得如此廣泛，，是因為有許多人是在父母的體罰下長大的。

父母的吼叫，是另一種打小孩的方式嗎？

既然你選擇閱讀本書，也許會想避免體罰，使用更正面的管教方式。但吼小孩呢？多數父母都會吼小孩。只要和孩子在一起，我們認為這是正常會發生的現象，就像感冒一樣。但吼叫之後，我們通常會後悔，希望自己沒有造成任何傷害。或者會為自己的吼叫找藉口：不這樣，孩子怎會注意聽我們講話？感覺起來又沒怎樣……孩子就是勉強聽聽，還翻白眼。

我們會說服自己，孩子知道父母愛他們，即使爸媽會對他大吼大叫。這通常沒錯，但認為吼叫對孩子沒有傷害性，這並不正確。

想像你的丈夫或妻子發起脾氣時對你吼叫；想像他的體型比你大三倍，非常具有威脅性；想像你完全依賴這個人提供你食物、住所、安全與保護；想像他是唯一提供愛、自信與外界資訊的來源，而且你沒有別的地方可去。現在集合這些感覺，並放大一千倍，這就是孩子在你對他發脾氣時，內心的感受。

如果孩子似乎不怕你的怒火，這表示他遇過太多次，並發展出防衛的方法，同時也把你隔絕在外。我們越常生氣，孩子的防衛就越強，也就變得越來越不在乎。不管在任何年齡，憤怒會將孩子從我們身邊推走。實際上，等到孩子十歲後，他們絕對會發展出一種「態度」，讓你們在他的青春期階段，只能用互吼的方式溝通。吼叫所造成的不幸後果，是孩子變得沒那麼想取悅你，而且向同儕團體與外面更廣大的世界與文化靠攏。

值得開心的是，你不必用吼叫的方式教小孩。當你改變方法，就會發現孩子也同樣在改變，然後你也不會覺得自己一直在對小孩大聲叫罵。運用本書的三大概念：自我調整、培育關係，與教養而非控制，你會發現自己越來越充滿正念，能夠在失去控制前好好地處理孩子的狀況。如何停止吼叫的步驟，請參見本書第一章。

(本文摘自《與孩子的情緒對焦》/心靈工坊文化出版)

【作者簡介】

蘿拉．馬克罕博士（Dr. Laura Markham）

哥倫比亞大學臨床心理學博士。美國知名親子教養專家、親子教練工作坊帶領人，經常受邀擔任研討會主題演講者，以讓參與者感受到溫暖的連結，並提供具有研究基礎的務實做法而受到大眾歡迎。

身為支持親子關係的領導者，蘿拉博士經常接受重要媒體訪問，例如《真實簡單》雜誌（Real Simple）、《華爾街日報》（Wall Street Journal）以及福斯新聞（Fox News）等。她創辦了「關鍵啟示教養網站」（AhaParenting.com，網址https://www.ahaparenting.com/），數十萬名父母透過訂閱電子報，閱讀蘿拉博士免費提供的文章。登錄網站，從嬰兒階段到青少年時期，都可在此獲得合適的教養關鍵啟示，也可加入臉書粉絲專頁（www.facebook.com/AhaParenting），或關注推特@DrLauraMarkham，追蹤最新的教養研究訊息。

除本書外，蘿拉博士另著有《平和的父母，快樂的手足：如何停止爭吵，培育一生的朋友》（Peaceful Parent, Happy Siblings: How to Stop the Fighting and Raise Friends for Life，書名暫定，即將由心靈工坊出版），並在英語系國家擔任過無數家庭的親子教練，她的著作已經翻譯成十種語言。

蘿拉博士希望透過支持父母，教養出快樂的孩子；家庭平和後，世界自然變得更好。她目前居住於紐約布魯克林，運用平和的教養方式培育出兩名快樂的青年，身為母親的她感到十分自豪。

【譯者簡介】

徐曉珮

政治大學英語系、臺灣大學外國語文學研究所畢。輔仁大學翻譯研究所肄業。工作語言為中英日，熱愛英美文學及日本動漫藝能。譯有奇幻小說《符印傳說》（角川出版）、飯島奈美《LIFE》系列、《123 人的家》（朱雀出版）、《女性能量療法》、《你的心就是宇宙》（心靈工坊出版）等

《與孩子的情緒對焦》/心靈工坊文化出版

(中時新聞網)