應該打小孩嗎?

我聽過很多成人說,他們很難原諒爸媽說:「我是為你好才打你」。但是在美國,許多父母還是會體罰小孩。二○○七年的調查發現,仍有85%的青少年說,他們曾經在人生的某些時候,被父母打或揍。

如果你的父母是以打罵來管教孩子,也許你就會說服自己向他們的行為妥協,甚至認為「不受教」的孩子只能用這種方法處理。我常聽到有人說:「小時候我常被打,但長大以後我也活得好好的啊。」或「小時候被打,是我活該。」我們很難相信,愛我們的人會故意傷害我們,因此覺得需要為他們的行為找藉口。但壓抑這樣的痛苦只會讓我們更有可能去體罰自己的孩子,如果你願意深入自己的內心,真正再去感受小時候被打的痛苦,就絕對不願把這樣的痛苦加諸在孩子身上。即使我們再怎麼壓抑否認,這樣的痛苦也沒有在童年就結束。成千上百份研究報告顯示,童年遭受的肢體懲罰,與成人的負面行為相關,即使成人認為體罰對他們造成的影響並不大。小孩只要被打過幾次,成年後出現憂鬱症狀的可能性就越高。顯而易見的是,大部分所謂「被打也活得好好的」的那群人,如果以前沒有被打,應該會活得更健康。我想在現今文化中,焦慮跟憂鬱變得如此廣泛,,是因為有許多人是在父母的體罰下長大的。

父母的吼叫,是另一種打小孩的方式嗎?

既然你選擇閱讀本書,也許會想避免體罰,使用更正面的管教方式。但吼小孩呢?多數父母都會吼小孩。只要和孩子在一起,我們認為這是正常會發生的現象,就像感冒一樣。但吼叫之後,我們通常會後悔,希望自己沒有造成任何傷害。或者會為自己的吼叫找藉口:不這樣,孩子怎會注意聽我們講話?感覺起來又沒怎樣……孩子就是勉強聽聽,還翻白眼。

我們會說服自己,孩子知道父母愛他們,即使爸媽會對他大吼大叫。這通常沒錯,但認為吼叫對孩子沒有傷害性,這並不正確。

想像你的丈夫或妻子發起脾氣時對你吼叫;想像他的體型比你大三倍,非常具有威脅性;想像你完全依賴這個人提供你食物、住所、安全與保護;想像他是唯一提供愛、自信與外界資訊的來源,而且你沒有別的地方可去。現在集合這些感覺,並放大一千倍,這就是孩子在你對他發脾氣時,內心的感受。

如果孩子似乎不怕你的怒火,這表示他遇過太多次,並發展出防衛的方法,同時也把你隔絕在外。我們越常生氣,孩子的防衛就越強,也就變得越來越不在乎。不管在任何年齡,憤怒會將孩子從我們身邊推走。實際上,等到孩子十歲後,他們絕對會發展出一種「態度」,讓你們在他的青春期階段,只能用互吼的方式溝通。吼叫所造成的不幸後果,是孩子變得沒那麼想取悅你,而且向同儕團體與外面更廣大的世界與文化靠攏。

值得開心的是,你不必用吼叫的方式教小孩。當你改變方法,就會發現孩子也同樣在改變,然後你也不會覺得自己一直在對小孩大聲叫罵。運用本書的三大概念:自我調整、培育關係,與教養而非控制,你會發現自己越來越充滿正念,能夠在失去控制前好好地處理孩子的狀況。如何停止吼叫的步驟,請參見本書第一章。

(本文摘自《與孩子的情緒對焦》/心靈工坊文化出版)

【作者簡介】

蘿拉.馬克罕博士(Dr. Laura Markham)

哥倫比亞大學臨床心理學博士。美國知名親子教養專家、親子教練工作坊帶領人,經常受邀擔任研討會主題演講者,以讓參與者感受到溫暖的連結,並提供具有研究基礎的務實做法而受到大眾歡迎。

身為支持親子關係的領導者,蘿拉博士經常接受重要媒體訪問,例如《真實簡單》雜誌(Real Simple)、《華爾街日報》(Wall Street Journal)以及福斯新聞(Fox News)等。她創辦了「關鍵啟示教養網站」(AhaParenting.com,網址https://www.ahaparenting.com/),數十萬名父母透過訂閱電子報,閱讀蘿拉博士免費提供的文章。登錄網站,從嬰兒階段到青少年時期,都可在此獲得合適的教養關鍵啟示,也可加入臉書粉絲專頁(www.facebook.com/AhaParenting),或關注推特@DrLauraMarkham,追蹤最新的教養研究訊息。

除本書外,蘿拉博士另著有《平和的父母,快樂的手足:如何停止爭吵,培育一生的朋友》(Peaceful Parent, Happy Siblings: How to Stop the Fighting and Raise Friends for Life,書名暫定,即將由心靈工坊出版),並在英語系國家擔任過無數家庭的親子教練,她的著作已經翻譯成十種語言。

蘿拉博士希望透過支持父母,教養出快樂的孩子;家庭平和後,世界自然變得更好。她目前居住於紐約布魯克林,運用平和的教養方式培育出兩名快樂的青年,身為母親的她感到十分自豪。

【譯者簡介】

徐曉珮

政治大學英語系、臺灣大學外國語文學研究所畢。輔仁大學翻譯研究所肄業。工作語言為中英日,熱愛英美文學及日本動漫藝能。譯有奇幻小說《符印傳說》(角川出版)、飯島奈美《LIFE》系列、《123 人的家》(朱雀出版)、《女性能量療法》、《你的心就是宇宙》(心靈工坊出版)等

