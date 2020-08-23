父母提升自己的情緒智商 與孩子培養真誠甜蜜的感情

讓孩子感受到最好的你 就能培養出高EQ、自信又自律的孩子

蘿拉博士根據大腦發展的最新研究與無數諮商經驗，提出她的核心教養觀：當父母療癒自己、練出高EQ而非僅發揮忍功、跟孩子培育親密感情，就能正面地影響孩子，根本不須威脅利誘，孩子自然擁有高EQ，變得自律又成熟。

【精彩書摘】

俗語說：養育孩子是世界上最艱難的工作。但為什麼會這麼困難？每次我問臺下觀眾這個問題，父母們通常會說出兩個理由：一、因為風險很高；二、因為沒有明確的答案告訴我們該怎麼做才對。

其中一個答案是對的，另一個答案則不怎麼對。風險當然很高。但我們的確知道很多方式可以養育出快樂、負責、貼心、自律又情緒健康的孩子。許多深具價值的研究都在探討這最重要的課題，而且研究結果非常合情合理，相信各位父母知道了一定很開心。許多研究均指出，用溫暖、尊重的同理態度，回應個別孩子獨特的需求，限制範圍但全心支持，有計畫、有結構地教導孩子的情緒，便能造就卓越的孩子。合情合理，但很困難。所有的父母都知道，困難的部分在於我們要管理好自己的情緒觸發點，才能在某些時候實現這種理想的狀況。

儘管不同的孩子會帶來不同的挑戰，如果想要成功地教養孩子，父母也必須對自己下功夫。觸發親子之間權力爭奪的憤怒與焦慮，並非由孩子引起，而是來自於我們自身的恐懼與懷疑。自身的童年經驗，自身的早期創傷，不管是大是小，都構成我們人格的一部分。不僅如此，這些部分會在我們煩躁時接管一切。因此，如果心中升起了憤怒或恐懼，就要知道這幾乎總是某件小時候發生的壞事造成我們的反應。孩子總是有辦法觸發我們童年時經歷過的不快樂。想維持身為父母的平和理智，唯一的方法就是隨時注意不要讓過去的感受引發新的問題。

事實上，我們最想要孩子成為什麼樣子，就必須回到自己的內在工作。我們都希望孩子能夠成為快樂的人，人際順遂、戀愛亨通。如果我們能夠反思自己童年的人際關係，幫助自己成長，就可以提供給孩子—你一定可以提供給自己的孩子的—穩固的連結，成為未來人生中忠誠關係的基礎。孩子的未來我們無法控制，但卻能夠盡量讓他懂得和會好好對待自己的人做朋友，幫助他找到人生中深刻的意義。

我們也希望教養出可以管控自己行為的孩子，不只是因為這樣比較好相處，也因為這是身為父母的責任。我們同樣知道如何教養出這樣的孩子。在我們穩定自己情緒的同時，孩子也學習到如何穩定他們的情緒，進而能夠規範自己的行為。當然前提是親子之間的連結要夠強，讓他們願意這麼做。

最後，我們希望孩子能夠成功。不見得是達到現在社會所謂的成就，獲得現代社會肯定的回報，而是能夠持續不斷地探索、磨練、發揮他們獨特的天賦。我們也知道如何幫助孩子做到這點。絕大部分的狀況是要控制父母自身的焦慮，讓孩子能夠發自內心地自由去探索，培養出自信與韌性。

有些孩子天生脾氣就比較差。面對這樣的孩子，身為父母的內在工作就更加重要。但不管孩子的本性如何，父母回應孩子的方式會形塑他的人格與能力，對他的人生造成絕大的影響。孩子會讓我們歡喜又痛苦，驚嘆又惱怒。真的，你的孩子會在意外的情況下讓你獲得成長。如果能夠覺察到自己被激怒，在動手之前讓自己回復平衡狀態，如果能夠安撫自己的焦慮，如果能夠反思自己的過往經驗並與之和解，就能夠教養出在各個方面都能成功、愉悅而情緒健康的孩子。而你就變成了平和的父母，養育出快樂的孩子。

(本文摘自《與孩子的情緒對焦》/心靈工坊文化出版)

【作者簡介】

蘿拉．馬克罕博士（Dr. Laura Markham）

哥倫比亞大學臨床心理學博士。美國知名親子教養專家、親子教練工作坊帶領人，經常受邀擔任研討會主題演講者，以讓參與者感受到溫暖的連結，並提供具有研究基礎的務實做法而受到大眾歡迎。

身為支持親子關係的領導者，蘿拉博士經常接受重要媒體訪問，例如《真實簡單》雜誌（Real Simple）、《華爾街日報》（Wall Street Journal）以及福斯新聞（Fox News）等。她創辦了「關鍵啟示教養網站」（AhaParenting.com，網址https://www.ahaparenting.com/），數十萬名父母透過訂閱電子報，閱讀蘿拉博士免費提供的文章。登錄網站，從嬰兒階段到青少年時期，都可在此獲得合適的教養關鍵啟示，也可加入臉書粉絲專頁（www.facebook.com/AhaParenting），或關注推特@DrLauraMarkham，追蹤最新的教養研究訊息。

除本書外，蘿拉博士另著有《平和的父母，快樂的手足：如何停止爭吵，培育一生的朋友》（Peaceful Parent, Happy Siblings: How to Stop the Fighting and Raise Friends for Life，書名暫定，即將由心靈工坊出版），並在英語系國家擔任過無數家庭的親子教練，她的著作已經翻譯成十種語言。

蘿拉博士希望透過支持父母，教養出快樂的孩子；家庭平和後，世界自然變得更好。她目前居住於紐約布魯克林，運用平和的教養方式培育出兩名快樂的青年，身為母親的她感到十分自豪。

【譯者簡介】

徐曉珮

政治大學英語系、臺灣大學外國語文學研究所畢。輔仁大學翻譯研究所肄業。工作語言為中英日，熱愛英美文學及日本動漫藝能。譯有奇幻小說《符印傳說》（角川出版）、飯島奈美《LIFE》系列、《123 人的家》（朱雀出版）、《女性能量療法》、《你的心就是宇宙》（心靈工坊出版）等

《與孩子的情緒對焦》/心靈工坊文化出版

(中時新聞網)