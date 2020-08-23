明知道違法犯紀，卻選擇同流合汙？

自以為祕而不宣，便可以毫不掩飾？

超越白、黑、黃各道，

從警之路，是真正的人性無間道。

‧我們都很佩服丁哥學長總能精準地破獲毒品與槍枝的大案子。那天我推開他房門，卻見他兩眼翻白，手臂上束著橡膠帶，靜脈裡插著一只空針筒……他是警察，卻也是毒蟲？！──〈丁哥〉

‧這場空難的罹難者多達近兩百人！如果這世上真有地獄，那麼現在我眼前的是比地獄更地獄的煉獄……我躲在車上，無助地嚎啕大哭，相較於在車外的那些人，我他媽就是個臭俗辣。──〈空難〉

‧那是金屬拖行在磨石地板上相互碰撞的響聲，哐啷，哐啷……在空曠碩大的沉默監獄裡，清脆地迴盪。光頭犯人全身無力癱軟，任憑兩條腿間的腳鐐，一步步在地上沉重地拖行。──〈槍決〉

【精彩書摘】

每個分局的偵查隊都有「鑑識小隊」的編制，小至將竊案現場的指紋與毛髮採集比對，大到將刑案現場的血跡與屍體拍照送驗，都屬於鑑識人員的專業範圍。許多案件得以真相大白，時常有賴於身著鑑識服的他們。

然而，每每破了案，風光上台領獎的人員裡，大多沒他們的分，所以稱他們為幕後功臣，實不為過。

鑑識小隊的「張小」是我認識多年的老同事了。這可不是什麼罵人的外號，我們習慣稱呼小隊長為「小」，巡佐為「佐」，而他是姓張的小隊長，自然就叫「張小」。

張小從事鑑識工作已十多年，一路由鑑識偵查佐升任鑑識小隊長，由此可見他的經驗之豐富。在他桌上常散疊著不少刑案現場的蒐證相片，張張血跡斑斑，令人怵目驚心。合作多次，其中有一件在多年前與他共同處理過的案子，最讓我印象深刻。

●

那是一間堆積成衣的倉庫，死者就在約一公尺半高的置物架上吊身亡。

距離置物架不遠處有一張輪椅，輪椅上滿是厚厚的暗紅色血漬。地面上除了一把大剪刀外，從輪椅到死者上吊處，還有兩道長長的血跡。

現場有一封死者的親筆遺書，上面字跡歪歪斜斜地寫著，他因久病纏身、行動不良等痛苦，加上近日確診罹患癌症末期，於是決定了結自己的生命。

這看似是一件合理的單純自殺案，現場卻有太多違背常理的跡象。

張小低聲告訴我，死者的雙手都有幾道疑似割腕的傷口，由輪椅上的血跡與掉落在一旁的大剪刀可以證明。

此外，根據死者長期坐輪椅的狀況判斷，他的雙腿肌肉萎縮已久，根本無法走路，連站起來都不可能，又如何能離開輪椅，到置物架去上吊？

張小蹲低細看著地上那兩道血跡，明顯是死者在割腕後雙手冒血，身體卻遭受不明外力拖行地面而遺留下來的。他語氣很肯定地告訴我：「這是二次加工的自殺。」

那麼，凶手是誰？

●

報案人是死者的太太，我詢問她：「你先生最近有沒有跟人結怨，或者起金錢糾紛？」

「沒有。」她簡單地回答我。

我又問：「那麼，你先生平日的生活起居是誰在負責照顧？」

她簡短地吐出一個字：「我。」就沒有下文。

我很詫異她的面無表情，更訝異她冷漠的情緒。

一個又一個疑惑，像蟋蟀般在我腦海中來回彈跳著。

在我問訊的同時，張小則致電地檢署，向檢察官報告案情。在法律層面上，檢察官是偵查案件的老大，可以指揮、調動我們警察辦案，所以我們都尊稱檢察官為「檢座」。

張小依照檢座的指示，完整保留現場。我則拉起封鎖線禁止任何人進入，等候檢座大人親自到場問案。

●

夾雜著幾許斑斑白髮、戴著四方黑框眼鏡的檢座，搭乘地檢署黑色公務車抵達現場，後頭跟著的是拎著一個沉重公事包的書記官。

檢座很快地聽完張小和我的報告與簡單分析，接著，他慢慢踱步環繞現場一圈，如狙擊手般銳利的目光停留在死者臉上好一會。

他推推鼻梁上的厚重眼鏡，再回頭瞧了瞧坐在矮凳上的死者太太，接著走向我們，帶著濃濃菸嗓的聲音問：「有菸嗎？」

見我們兩人點點頭，他向書記官招招手，說：「我們去外頭抽根菸。」

張小與我對看一眼，我們眼中都是滿滿的問號，我心想：「這種時候，還抽菸？」實在摸不透檢座的葫蘆裡賣什麼藥，但也只能照辦。

走到倉庫外，檢座仰頭，盡往萬里無雲的藍天裡一口口吐煙，迷濛煙霧中，他的雙眸卻出奇地清澈。

他沒理我們，逕自若有所思地喃喃自語：「死生契闊，與子成說，執子之手，與子偕老，真是難能可貴……」

我與張小又對看一眼，不但問號滿臉，連烏鴉都滿天飛。什麼關頭了，檢座還吟詩作對？！

終於，檢座開了口，低聲問：「死者平日的生活照顧，確定都是由太太一個人負責？」

我肯定地點頭。

檢座沉吟了半晌，接著轉頭問書記官：「死亡證明書和官章都在公事包裡？」

書記官也確定地點點頭。

檢座接著對我們說：「等一下我在現場開個簡易庭，你們二人只要回答『有』或『沒有』就好。書記官，你盡量簡單記錄，其餘的不必詳細寫。」

說完，他緩緩嘆了口長氣。

望著他那無奈又感傷的表情，我們恍然大悟，跟著他進門開庭去。

●

我搬了一張大板凳給檢座，他坐在死者太太的前方。

「你對於先生自殺，有沒有意見？」檢座劈頭就問。

她侷促地來回摸搓著雙手，低頭回答：「沒有。」

檢座接著問我們：「兩位警察先生，對於×××的死亡現場有無發現異狀？」

我和張小抬起頭，齊聲回答：「沒有。」

這時，死者的一個女兒趕回來了，見到父親的慘狀，她放聲大哭，向檢座投訴：「我爸爸絕不可能自殺！早上我出門上班前，他還親切地跟我打招呼。都病了這麼多年，我和妹妹都常常鼓勵他、安慰他，現在醫術發達，只要活著的一天就有希望。他對自己的病情也一直很樂觀……對了，一定是有人殺了他，再假裝成自殺！對了，一定是小偷來倉庫偷東西，被我爸爸發現了，就殺人滅口！檢察官大人，求求你，我爸爸好可憐，他死得好冤枉啊！請你主持公道，幫幫忙，一定要找出是誰殺了我爸爸！」

然而，檢座對於女兒的苦苦哀求彷彿充耳未聞，仍舊淡定地繼續詢問頭低得更低的死者太太：「×××平日有無與人結怨？……有無與他人有金錢往來？最近生活有無其他異狀？……」

突然間，死者的太太撲通一聲跪倒在地上，雙手一下揪著心口，一下猛捶自己的頭。她驚天動地地哭喊著：「是我！都是我！是我殺了我先生……」

現場一片安靜，只聽見母女二人撕心裂肺的哭泣聲。

＊＊＊

我買菜回來，就看到我先生拿著剪刀，一刀一刀地，一直在割自己的手，血流得到處都是……我嚇壞了，趕快跑過去搶走剪刀，要他別想不開。我跟他說，只要活著就有希望，孩子們也都這麼鼓勵他啊。他反而哭著求我，說他不想再連累我了。他說看著我天天幫他換尿布、擦身體，推著他上大大小小的醫院，這麼多年來，辛苦照顧他這個比死還不如的廢人，他沒辦法原諒自己！他病了這麼多年，現在又得了癌症，身體的痛苦更讓他再也忍耐不下去……

我看著他被病痛折磨，越來越瘦的樣子，他的臉以前很飽滿的，現在卻都是凹下去的皺紋……他一直哭一直哭，可是看著我的眼神那麼堅定。

然後我想到這些年，我沒日沒夜地照顧他，完全沒有我自己的時間，根本沒有我自己的人生，一時衝動之下，就拖他過去置物架……

我綁了布條，扶著他掛上去……我緊緊握住他的手，對他說：「老公，這次我先對不起你，下輩子我們再當夫妻，換你送我先走……老公，再見……」

我殺了我先生！檢察官大人，我轉過身背對著他，讓他就那樣慢慢地在我身後斷氣，我殺了他啊……

女兒，是我殺了你們爸爸……但你知不知道，你們平時去上班，家裡就剩我們兩老，等到你們放假的時候，出門跟男友和朋友去唱歌、吃飯，家裡還是只有我們兩老。你們姊妹什麼時候真的關心過我們？

我是殺人凶手，我是殺人凶手！我該千刀萬剮！……

＊＊＊

女兒盯著媽媽，一臉不可置信地久久無法言語。

檢座問女兒：「還有其他意見嗎？」她搖搖頭，不發一語。

這時，檢座突然走到死者的太太身旁，蹲下身，拍了拍她的肩膀，用我前所未見的溫柔語氣說：「你一定心力交瘁了吧？這些年，真是辛苦你了。本來我打算單純以自殺結案，但你既已坦承犯行，依照法律規定，我就得偵辦，這部分請你原諒。不過，你放心，我一定會全力幫忙你。」

這下換死者的太太張大眼愣住，一動也不動。

書記官請家屬在筆錄上畫押簽名後，我與張小送檢座一行人到倉庫門口。檢座臨上車前，衝著我們微笑說「辛苦了」，菸嗓似乎有點哽咽。

我心裡對於這位檢座滿懷敬佩。以往，我總認為所謂無為而治只是一種消極，但是這件案子讓我看到了，許多時候，「無所為而為」才是真正的有為。

無論檢、警或鑑識人員，我們的工作是負責找出凶手，伸張正義。在這件悲劇案子裡，卻沒有所謂的真凶，只有人倫親情的無奈掙扎。在秉持法律的法理情原則之下，如何權衡以其中的「情」阻止另一齣悲劇，比起找出真相破案，或許更應該是我們這份工作的意義。

●

後來，死者的太太果真獲得了輕判與緩刑。

原來，在檢察官們平日剛正不阿的外表下，都有一副慈悲為懷的心腸。

(本文摘自《你所說的都將成為呈堂證供》/寶瓶文化出版)

【作者簡介】

條子鴿

高中時，常無照騎車，警察總是神出鬼沒，不但後頭追著跑，罰單更是吃到飽，以致我對警察深無好感。

沒想到，命運卻深不可測，走馬換位，造化弄人，瞬間便將我從戰機飛行員變成基層小警員，就此展開長達二十年的警界生涯。

從鎮暴警察、派出所管區、霹靂小組、國道警察到刑事警察，各項職位一路走來，歷經社會大大小小的刑案，數盡人生分分合合的聚散，我反而感謝這份工作，因為它給了我機會──

幫助更多人的機會，改變更多事的機會，看見更多層面的機會。

我從沒想過升官，也沒想要發財。我不期盼掌聲，更不在乎噓聲。無論在車流壅塞的街道，或是寒風刺骨的深夜，我只想盡我所能對得起身上的制服。

若你問我原因，別無其他，只因我們總是能從想要守護的人身上，找到自己最大的勇氣。

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