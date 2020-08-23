喜歡小手機？想要在第一時間升級Android系統？再加上YouTube Premium以及Google One免費體驗你說好不好！基於Google與HTC合作的歷史，台灣在先前也率先開放了Pixel 4a手機預購，這一款手機表現如何？一起來看看！

Google Pixel 4a包裝盒與手機。（黃慧雯攝）

Google Pixel 4a包裝內配件，沒有耳機。（黃慧雯攝）

Google Pixel 4a沒有像Pixel 3a一樣，推出大小螢幕不同的款式，僅有5.8吋螢幕一種款式，是Google首度推出採用挖孔螢幕的款式，所以雖然螢幕比Pixel 4 5.7吋(147.1mm x 68.8mm)還略大一點，但是高度略減、寬度略增（144mm x 69.4mm）。Pixel 4a螢幕畫素密度443ppi（ (1080 x 2340) OLED ），也跟Pixel 4的444 ppi很接近。不過Pixel 4螢幕支援90Hz，Pixel 4a仍舊是60Hz。

Google Pixel 4a機身（左側）。（黃慧雯攝）

Google Pixel 4a機身（右側），電源鍵採用撞色設計是Pixel 手機的特色。（黃慧雯攝）

Google Pixel 4a機身（頂端）保留3.5mm耳機孔。（黃慧雯攝）

Google Pixel 4a機身（底部）採用USB-C連接埠。（黃慧雯攝）

Google Pixel 4a機身是第一款採用挖孔螢幕的Pixel手機。（黃慧雯攝）

Google Pixel 4a（左）對比Pixel 4，螢幕變大但機身變小。（黃慧雯攝）

機身設計上，Pixel 4a採用一體成型的聚碳酸酯機身，Pixel 4則是採用柔觸感玻璃背蓋並支援Active Edge，但是Pixel 4a不支援Active Edge。電池3140mAh，還比Pixel 4的2800mAh大了不少，但同樣可維持24小時電池續航力。Pixel 4a採用USB-C連接埠，盒內沒附耳機，機身具備3.5mm耳機孔。

處理器Pixel 4a採用高通Snapdragon 730G，內建Titan M 安全性模組，搭配6GB RAM與128GB ROM。安兔兔評測跑分是261591，因為不相容於Geekbench 5，因此沒有跑分結果。

Pixel 4a的安兔兔評測（左）與不相容於Geekbench的畫面。（手機截圖）

Pixel 4a相機只有搭載單鏡頭，與Pixel 4主鏡頭規格一樣，是採用 Dual-Pixel 技術的 1220 萬像素後置鏡頭，ƒ/1.7，支援自動對焦、光學與電子影像穩定技術，視野 77 度，像素寬度 1.4 微米。Pixel 4則是多了1600 萬像素望遠相機。Pixel 4a前置鏡頭是1600 萬像素望遠相機，並沒有像Pixel 4一樣搭載「臉部辨識」與手勢控制功能。

Pixel 4a相機具備夜視、絕佳鏡頭、肖像模式、即時 HDR+、雙重曝光控制、動態追焦以及高解析變焦功能，不支援團體自拍鏡頭、常拍臉孔功能。

Google Pixel 4一倍與八倍數位變焦的照片。（黃慧雯攝）

Google Pixel 4a一倍與七倍數位變焦的照片。（黃慧雯攝）

Google Pixel 4a（左）對比Pixel 4日間實拍照（1）。（黃慧雯攝）

Google Pixel 4a（左）對比Pixel 4日間實拍照（2）。（黃慧雯攝）

Google Pixel 4a（左）對比Pixel 4日間實拍照（3）。（黃慧雯攝）

Google Pixel 4a（左）對比Pixel 4日間實拍照（4）。（黃慧雯攝）

Google Pixel 4a（左）對比Pixel 4室內日間實拍照。（黃慧雯攝）

Google Pixel 4a（左）對比Pixel 4夜間實拍照（1）。（黃慧雯攝）

Google Pixel 4a（左）對比Pixel 4夜間實拍照（2）。（黃慧雯攝）

與Pixel 4對比相機功能，整體來說在主相機兩者表現很接近，唯獨在色彩調教上的風格略有不同，數位變焦從Pixel 4的8倍小幅縮減到Pixel 4a的7倍。Pixel 4a相機表現跟Pixel 4可說是平分秋色，而且在小巧機身在拍照時能持握得更穩定，對於手機攝影也有幫助。

由於擁有Pixel 官方血緣，Pixel 4a也具備Pixel系列手機才擁有獨家特色，例如相機可以拍銀河、獨家錄音工具App可把錄音轉為文字、Titan M安全防護晶片帶來更高的手機安全性、內建「個人安全」App，提供安全檢查、緊急分享、災害示警等功能，可在緊急時向特定聯絡人求救；此外也支援最新版Google主理。為了提供更多族群可完整使用Pixel手機，其中的無障礙功能也頗完善，即時字幕功能可以顯示影片內容或字幕，且離線即可處理，保護個人重要資料。

除了享有3年Android系統升級資格（Pixel 4a出廠搭載Android 10系統，預計是下半年第一批可升級到Android 11的手機）、擁有以高畫質備份照片、影片到Google相簿的無限量空間外，還可適用三個月YouTube Premium，切換App時仍可自在享受YouTube音樂，並具備三個月Google One會員資格。並可搭配市場上少見的Pixel專屬配件，織布材料的布料保護殼讓你持握手機的手感與觸感更為提升，並且展現個人風格。只需要一萬出頭就能輕鬆擁有Pixel 4a。

(科技)