喜歡小手機？想要在第一時間升級Android系統？再加上YouTube Premium以及Google One免費體驗你說好不好！基於Google與HTC合作的歷史，台灣在先前也率先開放了Pixel 4a手機預購，這一款手機表現如何？一起來看看！
Google Pixel 4a沒有像Pixel 3a一樣，推出大小螢幕不同的款式，僅有5.8吋螢幕一種款式，是Google首度推出採用挖孔螢幕的款式，所以雖然螢幕比Pixel 4 5.7吋(147.1mm x 68.8mm)還略大一點，但是高度略減、寬度略增（144mm x 69.4mm）。Pixel 4a螢幕畫素密度443ppi（ (1080 x 2340) OLED ），也跟Pixel 4的444 ppi很接近。不過Pixel 4螢幕支援90Hz，Pixel 4a仍舊是60Hz。
機身設計上，Pixel 4a採用一體成型的聚碳酸酯機身，Pixel 4則是採用柔觸感玻璃背蓋並支援Active Edge，但是Pixel 4a不支援Active Edge。電池3140mAh，還比Pixel 4的2800mAh大了不少，但同樣可維持24小時電池續航力。Pixel 4a採用USB-C連接埠，盒內沒附耳機，機身具備3.5mm耳機孔。
處理器Pixel 4a採用高通Snapdragon 730G，內建Titan M 安全性模組，搭配6GB RAM與128GB ROM。安兔兔評測跑分是261591，因為不相容於Geekbench 5，因此沒有跑分結果。
Pixel 4a相機只有搭載單鏡頭，與Pixel 4主鏡頭規格一樣，是採用 Dual-Pixel 技術的 1220 萬像素後置鏡頭，ƒ/1.7，支援自動對焦、光學與電子影像穩定技術，視野 77 度，像素寬度 1.4 微米。Pixel 4則是多了1600 萬像素望遠相機。Pixel 4a前置鏡頭是1600 萬像素望遠相機，並沒有像Pixel 4一樣搭載「臉部辨識」與手勢控制功能。
Pixel 4a相機具備夜視、絕佳鏡頭、肖像模式、即時 HDR+、雙重曝光控制、動態追焦以及高解析變焦功能，不支援團體自拍鏡頭、常拍臉孔功能。
與Pixel 4對比相機功能，整體來說在主相機兩者表現很接近，唯獨在色彩調教上的風格略有不同，數位變焦從Pixel 4的8倍小幅縮減到Pixel 4a的7倍。Pixel 4a相機表現跟Pixel 4可說是平分秋色，而且在小巧機身在拍照時能持握得更穩定，對於手機攝影也有幫助。
由於擁有Pixel 官方血緣，Pixel 4a也具備Pixel系列手機才擁有獨家特色，例如相機可以拍銀河、獨家錄音工具App可把錄音轉為文字、Titan M安全防護晶片帶來更高的手機安全性、內建「個人安全」App，提供安全檢查、緊急分享、災害示警等功能，可在緊急時向特定聯絡人求救；此外也支援最新版Google主理。為了提供更多族群可完整使用Pixel手機，其中的無障礙功能也頗完善，即時字幕功能可以顯示影片內容或字幕，且離線即可處理，保護個人重要資料。
除了享有3年Android系統升級資格（Pixel 4a出廠搭載Android 10系統，預計是下半年第一批可升級到Android 11的手機）、擁有以高畫質備份照片、影片到Google相簿的無限量空間外，還可適用三個月YouTube Premium，切換App時仍可自在享受YouTube音樂，並具備三個月Google One會員資格。並可搭配市場上少見的Pixel專屬配件，織布材料的布料保護殼讓你持握手機的手感與觸感更為提升，並且展現個人風格。只需要一萬出頭就能輕鬆擁有Pixel 4a。
(科技)
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