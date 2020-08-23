根據美國政策研究協會18日發佈的數據，近來美國超級億萬富豪的財富呈現爆炸性增長，貝佐斯、比爾·蓋茲、祖克伯、馬斯克及其他8位全美最富有億萬富豪的財富總和，已經超過了1兆美元。也就是說，他們的財富總和達到了「13位數」。

根據美國政策研究協會的報告，12位全美最富有億萬富豪分別是，亞馬遜公司CEO貝佐斯、微軟創辦人比爾·蓋茨、臉書公司CEO祖克伯、美國知名投資人巴菲特、特斯拉公司CEO馬斯克、微軟前首席執行官鮑爾、甲骨文公司聯合創辦人拉里 ·埃里森、谷歌聯合創辦人拉里·佩奇和謝爾蓋·布林，以及全球最大零售商沃爾瑪創辦人山姆·沃爾頓的三個子女。

報告稱，這12位超級富豪財富總和已超過1兆美元，這個數字比比利時和奧地利兩國的國內生產總值加在一起還要多。其中，自3月份新冠疫情在美國暴發以來，上述12位億萬富豪的財富總和增長了40%，總計增加了約2830億美元。協會負責人指出，「這是歷史上美國財富和影響力集中到了一個令人不安的里程碑，這12位億萬富豪擁有太大的經濟和政治影響力。」

受疫情影響，自3月18日以來，將近4300萬美國人首次申請失業救濟金。低收入群體，尤其是旅遊和服務業受疫情重創，從業人員或失業或減薪，舉步維艱。

但與此同時一些美國富人的錢包卻是越來越鼓。分析人士表示，這場疫情恐怕會進一步加劇美國社會的財富不平等與貧富分化。

(中時新聞網)