川普政府在積極施壓陸科技業者，先前以行政命令要求美企不得與陸熱門影音社群應用程式「TikTok」以及母公司「字節跳動」進行交易時，把陸知名通訊軟體微信以及母公司騰訊一同列入，讓許多在陸經營的美企連帶波及，紛紛表示他們已習慣用微信的國際版「WeChat」陸方進行聯繫。對此，數名知情人士透露，川普政府正私下設法向美企保證，在大陸仍可使用WeChat進行商業往來。

據美國財經媒體報導，官員們意識到，全面禁止WeChat可能對美國科技、零售、遊戲、電信和其他產業帶來毀滅性影響，特別是1/5銷量是在大陸的蘋果，若大陸政府決定採取報復，仰賴陸市場的蘋果也連帶遭殃，成為WeChat禁令中損失最多的公司之一。

匿名知情人士表示，華府仍在研究如何對WeChat實施部分禁令等技術層面問題，例如白宮是否會允許蘋果和Google在美國以外的全球應用程式商店提供WeChat下載，以及一旦許可，哪些地區獲得開放；不過，雖然政府官員積極面討論，但川普最終可能推翻他們的任何決定。

3名知情人士表示，高層官員預期WeChat在美國不會徹底消失，但他們的目標是禁止在國內下載或更新這款App。例如入境美國的旅客手機中若已有WeChat，可能可以使用這款App但將無法更新，這意味非美國居民若在美國境內長時間停留，其使用的WeChat版本可能會過時。

而對WeChat實施部分禁令的意思，可能是指蘋果等企業可以在陸版App商店上架WeChat，連鎖品牌星巴克也仍可在大陸透過WeChat賣咖啡，並使用WeChat向顧客收費。兩名知情人士說，這麼做的用意是禁止從美國App商店下載或更新WeChat。

(中時新聞網)