是勇敢還是莽撞？越南一名男子，竟然徒手抓長達3公尺的眼鏡王蛇，結果被王蛇在大腿上咬了一口，男子家人急忙用鬆緊帶綁住他的大腿，延緩毒液蔓延，男子則是死掐著蛇頭，「人蛇」一起送到診所求救。

據越南媒體報導，住在越南西寧省的一名男子，19日上午7點半左右，在自家釋迦果園工作，兒子突然大聲呼叫，男子前往察看，在草叢中發現一條又粗又大的眼鏡王蛇。

男子勇敢地徒手抓蛇，卻被眼鏡王蛇在大腿上咬了一口，並緊緊纏繞他的手臂。男子家人見狀，趕緊用鬆緊帶綁住他的大腿，並急忙送到診所求救。

男子到達診所時，仍緊緊掐住蛇頭，以便醫師辨別毒蛇種類，施打正確的血清。診所對蛇施打鎮靜劑，讓牠身體癱軟才能移開，對男子展開治療。而30分鐘後，男子開始出現瞳孔放大、全身癱瘓、呼吸困難的中毒症狀，診所醫生立刻對他插管，並緊急轉送Cho Ray醫院。

Cho Ray醫院替男子施打10瓶抗蛇毒血清，才將男子從死神手中搶救回來。院方表示，這條眼鏡王蛇體型龐大，長約3公尺、體重約4.5公斤，男子被咬後還能活下來，真的相當幸運。

(中時新聞網)