身為知名「詹黑」的《FOX Sports》球評貝勒斯，如今似乎又想干擾「小皇帝」詹姆斯本季的奪冠夢！因為貝勒斯認定詹皇職業生涯最強隊友只有前熱火隊友「閃電俠」韋德，不是前騎士隊友厄文，更不可能是「一眉哥」安東尼戴維斯。

「詹姆斯最強隊友是韋德，安東尼戴維斯就像獨角獸一樣的存在，但我不相信他的關鍵球能力會比韋德好，」擺明針對詹皇說過韋德、厄文與安東尼戴維斯都是他最強隊友說法的貝勒斯表示，「韋德與厄文是史上處理關鍵球最好的兩個人。」

「至於韋德與厄文的區別，在於韋德帶領詹姆斯奪冠，厄文則靠詹皇帶領摘冠，如今詹皇又帶著安東尼戴維斯在爭冠的路上。」貝勒斯這番話簡直是在挑撥詹皇與安東尼戴維斯之間感情，更把安東尼戴維斯說成不如韋德、厄文兩大球星。

就連節目另一球評夏普也同意貝勒斯的觀點，「以天賦來說，或許安東尼戴維斯是詹姆斯隊友當中最強的，但韋德與厄文特別的地方是，當他們處於最大舞台時就會閃耀光芒，可是無論如何韋德仍是最好的，也是詹皇擁有過的最強隊友！」

(中時 )