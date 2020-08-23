金喜善女兒越大越漂亮。(取自韓網)

金喜愛擁有一張零死角的無敵美貌。(取自金喜愛IG)

被譽為韓國第一美女的金喜善，當年在事業最高峰的時候嫁給了長相帥氣的富二代朴周永，婚後生下寶貝女兒朴妍雅，卻因女兒顏質與她差很大，因此捲入整形質疑。事隔多年，金喜愛首度在節目中回應了整形傳聞，她說：「我真的沒做過整容手術！」

金喜善近日為新戲《Alice》上綜藝節目《家師父一體》宣傳，還罕見主動提起整形傳聞，對於被整形醫生認證是黃金臉蛋的說法，金喜善大方回應：「我真的沒做過整容手術！」不過她話才說完沒多久，就露出不好意思的表情，瞬間引發全場爆笑，

其實金喜善當年因為女兒顏質與自己差太多，捲入整形疑雲，讓她一度後悔公開女兒照片，甚至有了移民得想法，「我是藝人，我的女兒就得挨駡嗎？第一次後悔當藝人，甚至都不想生活在這個國家！」

不過她的女兒長大後，五官也逐漸長開，曾被曝光8歲時的可愛模樣，一雙靈活大眼睛加肉嘟嘟的臉蛋，像極了媽媽金喜善小時候的萌樣，也讓酸民無話可說，證明金喜愛的美貌果然是純天然。

(中時新聞網)