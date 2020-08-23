日本街頭出現一張詭異的尋人啟事，除了照片看起來令人不寒而慄之外，給予的尋人消息也讓人摸不著頭緒，上面寫著此人身高大約在「130公分到620公分」之間，體重則是不明，令許多日本網友好奇，這到底是在尋找什麼樣的人呢？

尋人啟事照片相當詭異(圖片取自/Twitter)

這張尋人啟事上的照片人物，面無表情、臉色蒼白，細細的眉毛加上大大的眼睛，只是眼窩幾乎沒有眼白，看起來有些許詭異，提供的資訊還有，「經常戴黃色帽子、穿黃衣服，頭髮則是短髮的樣子」，但這些特徵，馬上讓許多網友聯想到街頭常見的「交通安全人形」，不過交通安全人形身高並不會高達620公分，通常都是「小小一隻」。

有日本網友分析，福島火車站旁曾放置藝術家矢延憲司創作的「太陽兒童」雕像，高度剛好就是620公分，當初矢延憲司的創作概念，是希望能夠表現出曾受輻射災害的福島，已經恢復安全，「太陽兒童」形象就是一個穿著黃色隔離衣的小朋友，胸前顯示汙染數值為0，手上則是拿著黃色隔離頭盔並非戴在頭上，象徵福島已經安全、人類可以回歸生活，不需再穿隔離衣。

但這座雕像福島人卻不買單，認為有嘲弄意味「太陽兒童」放置大約1個月就被撤掉，因此網友猜測這則尋人啟事應該是惡作劇，不是真的有人走失。

(中時新聞網)