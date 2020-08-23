國民黨立委陳玉珍。（趙婉淳攝）

彰化衛生局篩檢出無症狀感染者，遭中央流行疫情指揮官陳時中下令政風調查，引發政治風暴，局長葉彥伯也慘遭府院黨追擊和網軍夾殺。對此，國民黨立法委員陳玉珍表示，會力挺葉彥伯，還指葉做錯的唯一一件事情，是不小心揭穿國王的新衣，並質疑衛福部長陳時中啟用政風調查，是不是想要造成寒蟬效應？

陳玉珍21日在政論節目《少康戰情室》中表示，她選擇力挺葉彥伯，並覺得葉彥伯唯一做錯的事情，是不小心揭穿了國王的新衣，讓大家知道有無症狀的感染者。

接著，陳玉珍質疑，政府或是陳時中部長用政風這種東西，來威嚇地方戮力從公的公務人員，「是想造成什麼效應？寒蟬效應嗎？」並指出，這樣的話有多少公務員看到後會說，以後要少做一點，不做不錯，少做少錯，「真正最後受害的是民眾」。

陳玉珍也說，「我們從來沒否定陳時中部長，在這個防疫過程中的努力和貢獻。」即便葉局長做了這個篩檢結果，也沒有人會因此去否定陳時中對疫情防治的貢獻，但是陳玉珍覺得，他們用政風來做這件事，讓葉局長哽咽，實在是非常不良的示範。

(中時新聞網)