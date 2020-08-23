美式賣場好市多廣受台灣民眾歡迎，但有時也會推出一些讓人摸不著頭緒的商品。面對即將到來的萬聖節，好市多也應景推出系列商品，但其中一個「巨型產品」卻讓路過的會員看傻，直問有台灣人會買嗎？照片曝光後網友也笑翻，紛紛表示「放田裡很棒啊」、「放陽台嚇惡鄰」。

男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出萬聖節等比例稻草人，只見這個稻草人戴著南瓜面具與巫師帽，模樣相當可怕，讓他忍不住拍照詢問「這商品台灣人真的會買嗎……不知道放哪」。

好市多推出巨型萬聖節稻草人，讓不少路過的小朋友嚇壞了，原PO也忍不住問「哪個台灣人會買」 (圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

網友看到後大笑，留言：「只有田裡可以放了」、「今天逛的時候兒子被嚇到，一直說有鬼XD」、「放陽台嚇惡鄰居」、「路過的時候旁邊小朋友被嚇到尖叫」、「這個會動，上次嚇到我整個人跳起來」、「調皮鬼殺手」、「專門對付不聽話的小孩」、「透天別墅看門專用XD」。

(中時新聞網)