「館長」陳之漢因不滿遭劉寶傑在節目中痛批欺負台灣農漁民，繼開嗆對方「垃圾節目」後，昨(22日)在直播中2度開罵，「要戰大家來戰！」還稱雖然對方節目人多，但支持他的粉絲也很多。

館長被劉寶傑譙一次，氣到連續2天在直播中開罵，昨日在直播中更把媽媽搬出來，說媽媽以前也在看《關鍵時刻》，他坐下陪媽媽一起看，卻發現這些名嘴怎麼都拿網路資料在講。

「你們在人家心目中是什麼？就是2個字，好笑嘛！」館長還正式向劉寶傑宣戰，「要戰大家來戰！你們人多，我也人很多，你們是節目人很多，我是支持我的人很多，要嘴大家來嘴，反正你先開嘴我。」就算得罪電視台他也不怕，反正早就得罪光了。

網紅「館長」陳之漢近日因為賣厄瓜多白蝦，提到「台灣本地草蝦出問題」，疑似暗示進口蝦比較安全，與知名主持人劉寶傑隔空槓上。劉寶傑在節目中跳腳怒罵：「有什麼事情你就開始欺負農民，有什麼事就開始欺負漁民，我跟你講，現在這個時刻，8點不要早！8點到田裏面你看看你受不受的了！你這樣冷氣放很爽，田裡面很辛苦的欸！」館長也不甘示弱反擊，稱對方是垃圾節目，點閱率沒他高。

(中時新聞網)