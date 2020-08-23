中職昨（22）日在桃園棒球場進行樂天與富邦之戰，此戰伴著雨水打打停停，打到下午11時56分、只差4分鐘就是跨日比賽，樂天靠著6至9棒藍寅倫、郭嚴文、林承飛與陽耀勳合力打出13安搶分，終場樂天10比7打敗富邦。

樂天派出對戰富邦不敗的本土投手翁瑋均先發，他投了3局被打4安打、無失分；富邦先發洋投索沙主投3局被打5安打、丟2分吞敗。受下雨影響此役決勝在後援投手，而富邦投手群壓制力不足。

兩隊的安打數都是17支，富邦在比賽後段極力追分，樂天如果不是第6至9棒總共打出13支安打、6打點的貢獻，外加救援投手陳禹勳在滿壘三振高國輝解除危機，保住勝果，否則最後戰局很難定論。

1局下，樂天第1棒陳晨威一上場敲出三壘安打，這是陳晨威單季第11支三壘打、追平個人去年寫下的紀錄，接著林立補上安打，陳晨威攻下第1分；而富邦投手索沙再投暴投，樂天拿到第2分、2比0領先富邦。

隨後比賽因雨打打停停，到了4局下，富邦換上范玉禹替代索沙，不料范玉禹壓不住樂天打擊火力，接連被打4支安打、加上1次高飛犧牲打，樂天一口氣奪得3分，領先比數拉大為5比0。

5局下，樂天得分攻勢再起，拿下4分。6局上，富邦蔣智賢二壘打、林益全安打，富邦攻下第1分；7局上富邦猛追4分，7局下，樂天陽耀勳追加1支陽春全壘打，樂天以10比5領先富邦。不過，富邦在9局上搶回2分，最後以7比10落敗。

(中時 )