現代人生活節奏變快，工作壓力大，許多人就算在家上班，累了也只敢趴在桌上休息片刻。一名設計師為了趕案子，晚睡早起，中午趴睡半小時後，醒來竟發現右邊耳朵完全聽不到聲音，餘生只能靠助聽器輔助，再也回不去，事後發現竟然是咖啡惹的禍。

耳鼻喉科醫師陳亮宇在節目《醫師好辣》中分享自己經驗，他表示最近收治了一名設計師病例。這名設計師工作認真，為了趕案子，常常晚睡早起，沖杯咖啡提神就出門工作。

耳鼻喉科醫師陳亮宇表示，這名設計師餘生只能靠助聽起輔助聽力 (圖／醫師好辣)

某天設計師照常晚睡早起，喝一杯咖啡後就出門，中午不敵睡意，簡單用過午餐後就趴在桌子上睡覺半小時，不論老闆怎麼叫都沒反應，氣得老闆直接拿板夾敲頭，設計師才醒過來，但此時設計師才發現，他的右耳完全聽不到聲音。

陳亮宇表示，這個設計師的狀況是突發性耳聾，對年輕人來說只會暫時聽不到聲音，不會造成長久損傷，但這名設計師因習慣久坐，運動量又少，二來是習慣性把咖啡當水分再補充，時間一久，血液變濃稠，導致耳朵旁的血管堵塞，造成耳朵中風。

陳亮宇說，這名設計師後來不論如何治療，聽力都無法恢復，餘生只能靠助聽器維持聽力，讓在場來賓與主持人都感慨不已。

(中時新聞網)