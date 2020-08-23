中國人民銀行金融研究所所長周誠君22日在《中國證券報》主辦的「2020金牛資產管理論壇」上表示，在開放條件下看，境外非居民投資者購買我國資管產品可助力我國資管業務發展，點出目前大陸10年期國債收益率在3.01％左右，而美國在0.64％左右，這決定人民幣資產是一個非常有吸引力的資產。

周誠君認為，當前境外非居民投資者對持有人民幣資產有很大市場需求。隨著資本項目開放越來越多，境外非居民投資者願意投資持有人民幣資產；其次大陸官方也在跨境貿易中，更多鼓勵、引導和支持企業用人民幣結算，讓境外市場主體擁有更多的人民幣。

周誠君強調，在推進資本市場開放、人民幣資本項目可兌換的過程中，要人民幣優先，也就是本幣主導，讓境外非居民投資者在遵守當地法律基礎上就能夠持有和投資人民幣資產，而不是都必須來大陸開戶。

他更指出，要同時建立一個全球的人民幣外匯交易市場和相應的基礎設施，讓投資者在持有人民幣資產後，能夠按照當地法律法規在當地外匯市場進行套期保值和外匯交易；推進在岸、離岸人民幣金融業務發展，在資本帳戶開放、人民幣可兌換方面穩紮穩打，減少外溢效應。

(旺報 )