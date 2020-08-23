周華健笑說：「這是我的錯，因為我有一首歌叫《風雨無阻》這是首求雨歌。」（陳麒全攝）

周華健笑說：「這是我的錯，因為我有一首歌叫《風雨無阻》這是首求雨歌。」，他在演唱時也因下雨，撐傘演出。（陳麒全攝）

「國民歌王」周華健22日為樂天桃猿在桃園棒球場的阿迷趴賽後演唱，這也是周華健第一次為了棒球比賽開唱，但今日晚間球賽因大雨，被迫4度暫停避雨，寫下罕見的「另類紀錄」。周華健笑說：「這是我的錯，因為我有一首歌叫《風雨無阻》這是首求雨歌。」另外今天來到球場開唱還有特別目的，要來「撈粉」增加自己的粉絲。

(中時 )