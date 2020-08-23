阿迷趴賽後演唱《風雨無阻》還沒唱就下雨 周華健：我錯了！ 03:422020/08/23 中時 陳麒全 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「國民歌王」周華健22日為樂天桃猿在桃園棒球場的阿迷趴賽後演唱，這也是周華健第一次為了棒球比賽開唱。（陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周華健笑說：「這是我的錯，因為我有一首歌叫《風雨無阻》這是首求雨歌。」（陳麒全攝） 周華健笑說：「這是我的錯，因為我有一首歌叫《風雨無阻》這是首求雨歌。」，他在演唱時也因下雨，撐傘演出。（陳麒全攝） 「國民歌王」周華健22日為樂天桃猿在桃園棒球場的阿迷趴賽後演唱，這也是周華健第一次為了棒球比賽開唱，但今日晚間球賽因大雨，被迫4度暫停避雨，寫下罕見的「另類紀錄」。周華健笑說：「這是我的錯，因為我有一首歌叫《風雨無阻》這是首求雨歌。」另外今天來到球場開唱還有特別目的，要來「撈粉」增加自己的粉絲。 (中時 ) #周華健 #紀錄 #今天 #罕見 #球賽 也許您會感興趣 體育熱門新聞 一拳一個？MMA拳手打普通人有多強 - 體育 CBA》驚爆鄒雨宸加盟北京 林書豪不占外援 - 體育 阿迷趴賽後演唱《風雨無阻》還沒唱就下雨 周華健：我錯了！ - 體育 NBA》名嘴爆詹皇最強隊友是韋德 一眉不如厄文 - 體育 摔角是真打還是假打？ - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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