義大利43歲女子薇薇亞娜（Viviana Parisi）近日帶4歲兒子出門，途中和其他車輛發生輕微擦撞，導致汽車爆胎，但2人都沒有大礙，不料母子倆之後卻離奇失蹤。當地警方連日搜索，陸續在本月8日及19日，尋獲2具支離破碎的遺體，經過比對後確認就是失蹤母子，初步研判屍體遭野生動物啃咬，死因仍待釐清。

義大利《晚郵報》（Corriere della Sera）報導，薇薇亞娜當天帶著兒子喬爾出門逛街，行經西西里海岸公路時和1輛麵包車發生擦撞，造成車輛爆胎，2人都沒有受傷；車禍目擊者指出，雖然母子倆沒有大礙，但薇薇亞娜當時情緒似乎相當激動，隨後翻過公路旁的圍欄離開現場，之後就沒再看到她和喬爾的身影。

當地警方派出警犬搜救。

義國警方獲報後展開搜索，8日在卡羅尼亞（Caronia）一處林地尋獲1具女性遺體，地點離車禍現場並不遠，但死者已支離破碎，幾乎無法辨識，最後靠著手上的婚戒確認其身分就是薇薇亞娜；至於喬爾的遺體則是在19日尋獲，該處距離遺棄車輛約166公尺，屍體被發現時嚴重腐爛，頭顱幾乎僅剩白骨。

當地警方表示，死者很可能遭到野生動物啃咬或移動，目前不排除他殺在內的任何可能，詳細案情仍待死因出爐後進一步釐清。薇薇亞娜丈夫表示，妻子生前雖然有精神方面問題，但她深愛喬爾，當天看起來也很正常，還開心地帶兒子外出買鞋，不相信對方會對親生骨肉下毒手。

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(中時新聞網)