輕度颱風「巴威」暴風圈逐漸遠離台灣，氣象局昨晚間11點30分解除海上颱風警報，然而受到颱風的外圍環流影響，今天西半部地區將會出現大雨情形。氣象局對台北市、新北市、基隆市和屏東縣發布大雨特報，今天基隆北海岸、屏東地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。氣象專家吳德榮提醒，今台灣仍受到巴威外圍環流的影響，周一起受西南風所挾帶的水氣影響，雨勢將一路下到至周五，尤其周三起雨勢有加劇的趨勢。

颱風逐漸遠離台灣，但根據氣象局資料，預估巴威在未來12小時將轉為中度颱風。今天白天西半部有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、北部山區及南部地區雨勢明顯，東半部降雨稍緩，午後山區局部雷陣雨，下半天颱風遠離，迎風面的嘉義以南地區有局部降雨，其他地區降雨趨緩。今天西半部高溫約33、34度，東半部32至35度，宜蘭有局部36度以上高溫發生的機率，沒下雨時較悶熱。

周一、周二受西南風影響，中南部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周三至周六西南風增強，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象 老大洩天機」專欄指出，台灣今天仍受到巴威外圍環流的影響；周一起台灣附近受西南風（颱風尾）影響，將持續至周五，西南風所挾帶的水氣，周三起有愈來愈濕、影響加劇趨勢。

(中時新聞網)