娛樂8點半》90年代香港三級片相當盛行，捧紅許多性感艷星，像是葉子媚、李麗珍等人，另外還有不少男演員是熟面孔，除了拍超過80部成人片、被封為「三級片之王」的曹查理，但其實還有一位觀眾熟悉的「西門慶專業戶」單立文，更傳出他因「精力耗盡」導致不孕。

單立文在接演三級片之前，其實是一位音樂人，原本是3人樂團「藍戰士」成員之一，還被稱為「香港最佳貝斯手」，但後來因為他跑去拍電影，成為樂隊解散的主因，當時單立文拍片、樂隊兩頭燒，樂團成員曾叫他放棄拍戲或要求導演再開2人的戲份讓他們一起演，最終沒談妥造成他們之間有心結，紅極一時的藍戰士也因此解散。

單立文演出《賭俠》、《與龍共舞》被台灣觀眾所熟識。（圖／翻攝自網路）

單立文淡出影壇後，繼續實現他的音樂夢。（圖／翻攝自單立文微博）

樂隊解散後，單立文便專心朝戲劇圈發展，當年他演出《聊齋艷譚》、《金瓶梅》系列走紅，更曾在1990年憑《潘金蓮之前世今生》獲得金像獎「最佳新人」提名，不過，他一開始會演三級片，竟是被騙的！單立文曾揭露當初被《聊齋艷譚》監製蔡瀾說服接拍此片的秘辛，對方說他在片中飾演書生，會與葉子楣飾演的狐狸精擦出愛火，但後來書生成魔，和女主角打了起來，讓單立文聽了以為是神怪科幻片，未料到拍片現場被要求脫衣服，他才知道是拍三級片。

由於已經簽約，單立文只好硬著頭皮拍下去，他也堅持拍床戲時不能脫內褲，沒想到《聊齋艷譚》上映後大賣三級片形象深入人心，他幾乎都接到好色淫邪男的角色，還因演了5次西門慶而有「西門慶專業戶」的封號。

除了古裝三級片以外，單立文還有其他影視作品，像是《賭俠》裡的「海珊」、《與龍共舞》「史公子」、《城市獵人》裡飾演王祖賢的表哥，也都是令台灣觀眾印象深刻的角色，直到2004年，單立文即淡出螢光幕。

善立文和歌手胡蓓蔚交往11年步入禮堂，婚後沒小孩。（圖／翻攝自單立文微博）

雖然單立文經常飾演卑鄙好色的角色，但他真實生活中是個相當專情的男人，他曾和天后梅艷芳有過一段情，後來在2008年與歌手女友胡蓓蔚結婚，兩人也是愛情長跑了11年，不過婚後至今他們仍膝下無子，就被傳是單立文「做太多」導致不孕，儘管他澄清過是因為自己年齡太大，才決定不生小孩，但謠言仍滿天飛，他便懶得理會，夫妻倆依舊相當恩愛。

單立文淡出影壇後，2010年曾在香港歌唱節目擔任評審，後來還連續三年擔任《我是歌手》的現場貝斯手，繼續追求他的音樂夢，對於曾演過三級片的經歷，他看清自己適合的戲路，認為自己沒辦法活在太過壓抑的「偶像派」泡泡中，並不以拍過三級片為恥，也強調不後悔，也表示不會再接拍艷情片了。

(中時新聞網)