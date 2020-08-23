【1】駁風機危飛安 德代表處喊求償

北台第一座離岸風電麗威風場，突遭民航局以「影響桃機飛安」反對開發。面對自家廠商通過環評3年投入大筆資金時間，德國在台協會昨出面槓上政府。質疑民航局飛安標準「不明確」，將影響外商來台投資，也支持開發商如有損失向我政府求償。

【2】保護主義抬頭 雙供應鏈成形

緯創及可成在陸工廠，陸續被併入陸企；資策會產業情報研究所資深總監陳子昂表示，後疫情時代保護主義抬頭，區域型短鏈趨勢愈來愈明顯，大陸、非大陸「雙供應鏈」儼然同步成形，是企業面對客戶（如蘋果）要求，必須做出選擇。

【3】恆春鎮長補選 民進黨陳文弘當選

屏東縣恆春鎮長補選22日投票，民進黨陳文弘勝出，但得票率未破7成，支持者盼不到準高雄市長陳其邁來開演唱會。台中市和平區長昨也補選，獲民進黨公開力挺的吳萬福當選，民眾黨力挺的張瑞紘僅得456票，柯文哲說，剛好過10％，能拿回保證金算不錯。

【4】港9月1日社區普篩 至少採驗500萬人

香港特首林鄭月娥21日率領多位局長舉行記者會，公布將於9月1日推出自願普及社區檢測，詳情及細節會在未來1周完全敲定及展開，希望在2周內完成，香港3家化驗所每日可處理50萬個樣本，所有費用由北京中央政府埋單；她也允諾，所有採集樣本的個資會保密，不會送交大陸。港專家則建議，起碼應普篩500萬至600萬人。

【5】五月天吸陽氣 笑喊更名榴槤奶

五月天領軍的「超犀利趴11」，22日起一連2天在台北小巨蛋登場，首日由老王樂隊打頭陣，告五人、宇宙人、茄子蛋、劉若英、獅子LION接力演出，報復性狂歡7小時。五月天壓軸飆嗓，不但與鋼琴家郎朗透過雲端合作〈生命有一種絕對〉，茄子蛋還亂入合唱，畫下精采句點。

(中時新聞網)