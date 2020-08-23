17歲起兼差當模特兒的王百瑜，曾被劉德華欽點一起拍MV，15年前存到人生第一桶金後，便過起「斜槓人生」投資房地產，如今在台灣和日本共擁有5間房產，每月靠收租金就生活無虞。女兒投入職場後，王百瑜決定重回演藝事業，當起自媒體成立粉絲專頁，未來也不排斥再接戲。

模特兒出身的王百瑜，一出道就工作邀約不斷，一九九一年還演出劉德華的〈苦纏〉MV；一九九七年，她轉戰戲劇圈，先後在中視《新蜀山劍俠》和大陸劇《京港愛情線》等軋上一角。沒日沒夜的工作行程，讓三十幾歲的王百瑜難以負荷，加上台語劇開始盛行，她笑說自己台語不輪轉，無法連珠砲罵人，因此決定休息半年，到美國遊學。

17歲以廣告模特兒入行的王百瑜，為照顧女兒一度淡出，直到女兒長大就業，才決定重回演藝圈。（圖／翻攝網路）

錢進東京 擁三套房

二○○四年返台後，王百瑜領悟到演藝圈收入不穩定，開始思考轉行，「會踏入房地產，起因是爸媽鼓勵我買房，幾次換屋後發現可以賺錢，決定試一試。」

因為台中的房價較低，王百瑜先在龍井區藝術街買下老舊透天厝，親自監工整修，「就是把老阿婆拉皮成林志玲」，出租一陣子後又成功賣出。

近年因台灣徵收奢侈稅，王百瑜將觸角伸往日本東京，目前在蛋黃區坐擁三間收租套房，「台北房價太貴，投資報酬率比較差，如果買店面，房客銜接不會那麼密。」她更接著分析：「日本代管公司很有制度，很少會遲繳房租，房東不用太費心，而且當地百分之六十的人口都租屋，小套房是最好出租的。」當年的名模，儼然已成功轉型為地產達人。

投資房地產有成的王百瑜，開心秀出老屋拉皮翻新後的樣貌。（攝影／施岳呈）

臉書美照 女兒掌鏡

提起和前夫黃建群所生的女兒，王百瑜透露，女兒現年二十三歲，喜歡游泳、打籃球，偶爾還會打拳擊，大學新聞系畢業後，目前任職於網路媒體。王百瑜驕傲地表示，自己粉絲專頁上的照片，多由女兒掌鏡，「女兒會開車載我去找景點，還會幫忙拍照，她幫我拍照要好幾個小時，但我拍她五分鐘就結束。」

近期復出的王百瑜，和同門的姚采穎一起開直播。（圖／翻攝自姚采穎臉書）

擁有丙級廚師和美容證照，還出過美容書的王百瑜，表示以前不論是當模特兒或演員，穿什麼服裝、演什麼角色，都是依照別人的要求，完全沒有自我，工作時間也不固定，「現在時代不一樣，自己經營粉絲專頁，我等於是自己的老闆，想做什麼都能自己決定，希望藉此帶給大家正面的力量。」

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因深覺演藝事業收入不穩定，王百瑜先後取得丙級廚師、美容等證照，更成功轉型為地產達人。（攝影／施岳呈）

提到保養祕訣，王百瑜表示除了吃得少且營養均衡，還要保持運動習慣。 （圖／翻攝自王百瑜臉書）

(中時新聞網)