巴威颱風外圍環流影響 龜山島今持續封島 07:592020/08/23 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受颱風外圍環流影響，龜山島今天封島一日。（東北角暨宜蘭管理處） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巴威颱風海上颱風警報解除，宜蘭縣在昨晚撤除災害應變中心，但東北角暨宜蘭風景區管理處今天（23日）表示，受颱風外圍環流影響，依據中央氣象局近海漁業預報資訊，今日宜蘭蘇澳沿海平均風力超過6級以上，故23日龜山島續封島1天。 (中時 ) #宜蘭 #颱風 #龜山島 #中央 #近海漁業 也許您會感興趣 推薦閱讀 颱風「巴威」最快今生成 外圍環流影響 宜蘭、花蓮大雨特報 05:522020/08/22 生活 情人哭哭 颱風攪局 大稻埕煙火活動延期 16:032020/08/22 生活 陸船金門翻覆找嘸人 海巡馳援證實對岸救走 16:332020/08/22 社會 不是東部！準颱風「巴威」路徑詭異 專家：明這地區雨勢最可怕 22:142020/08/21 生活 高雄連下3小時雨後「黃河滾滾」 網驚：可以在家玩人造海浪 17:502020/08/22 政治 第8號颱風「巴威」最快明早生成 氣象專家：不直接影響 22:092020/08/21 生活 巴威颱風已逐漸遠離 新北市應變中心撤除 23:512020/08/22 社會 今年最強颱風 巴威海面集氣！周末來襲 07:352020/08/21 生活 HOOD to COAST訓練營 陽明山路段搶先開跑 15:182020/08/22 體育 沒有韓國瑜的高雄居然「走鐘」 在地人怨嘆：淹20年了 20:472020/08/22 政治 生活熱門新聞 巴威轉中颱狠甩颱風尾 暴雨連下5天！全台警戒 - 生活 設計師趴睡半小時「右耳全聾」 醫揭恐怖原因：一杯咖啡惹的禍 - 生活 不是東部！準颱風「巴威」路徑詭異 專家：明這地區雨勢最可怕 - 生活 中衛口罩7色齊發！屈臣氏、博客來今開賣 各家整理包出爐 - 生活 小心颱風尾！巴威遠離海上警報解除 氣象局：中南部地區恐有豪雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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