巴威颱風海上颱風警報解除，宜蘭縣在昨晚撤除災害應變中心，但東北角暨宜蘭風景區管理處今天（23日）表示，受颱風外圍環流影響，依據中央氣象局近海漁業預報資訊，今日宜蘭蘇澳沿海平均風力超過6級以上，故23日龜山島續封島1天。

(中時 )

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