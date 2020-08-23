去年國民隊世界大賽MVP「天才小史」史崔斯柏格(Stephen Strasburg)本季報銷！球團23日宣布他將開刀治療右手的腕隧道神經發炎，進入60天傷兵名單。小史季初曾因手麻的問題注射許多藥物，導致他晚上睡不好，接受神經專家診斷後決定開刀。他本季登板兩場，自責分率被打到10.8。

總教練馬丁尼茲(Dave Martinez)說：「希望手術能夠緩和他的狀況，接著他才能復健，明年春訓養足力量回歸。他是球隊未來的重鎮，還要在這裡打很多年。」小史因去年的表現獲得國民7年2.45億美元，國民必須謹慎保護他們的投資。

史崔斯柏格本季在8月第2次登板只投了16球，他手掌麻木影響到大拇指，甚至無法感覺到手中握著的球。去年例行賽他登板33場，繳出18勝6敗、自責分率3.32。國民在他缺陣之下只於國東排行第4，今年要打進季後賽的難度大增。

幫助國民奪冠的幾位主力投手，薛爾瑟(Max Scherzer)、柯賓(Patrick Corbin)本季表現正常，但桑契斯(Anibal Sanchez)被打得很慘。現在小史確定報銷，總教練表示將以牛棚右投費迪(Erick Fedde)遞補先發。

(中時新聞網)