彰化縣衛生局揪出美國返台少年確診，卻被中央流行疫情指揮中心啟動政風調查，府院力挺中央疫情指揮官陳時中，彰化縣衛生局長葉彥伯則慘遭網軍及民進黨立委圍剿。對此，名嘴羅友志直言，1450要趕在下禮拜二公布萬人檢測新冠肺炎比例之前，把葉彥伯打成惡魔，真的是不可能的任務，「你們前輩，可是花了兩年才把韓國瑜打趴呢！」

彰化縣衛生局主動採檢居家檢疫者有無新冠肺炎，引爆中央和地方防疫不同調的風暴，葉彥伯日前哽咽表示，可能是中央與地方認知不同，但他百分之百挺陳時中。陳時中昨也回應表示，相信葉彥伯很努力，所以才會很傷心，還是要鼓勵他做對的事情。不過陳時中也表示，希望彰化可以明白，雖然他們這樣做是好意，但有可能會造成不好的影響，萬一引發醫療崩潰，相信任何人都擔不起責任。

這起事件使葉彥伯慘遭圍剿、出征，羅友志在臉書諷刺表示，真心給1450加油！要趕在下禮拜二公布萬人檢測新冠肺炎比例之前，把葉彥伯打成惡魔，真的是不可能的任務。他說「你們前輩，可是花了兩年才把韓國瑜打趴呢！」

網友則表示「彰化縣長的臉書這幾天，應該是有史以來最多外縣市的人留言耶」、「不篩檢就沒確診病例！防疫就是這麼神」、「會不會到時候不讓公布不敢公布，公布了又成了十惡不赦的人」、「韓國瑜何時被打趴了？那是做出來的好不好，韓流沒退就沒趴」、「可憐的彰化人民，繼高雄之後被出征的地方」、「會做事的被打壓，鬼混的沒事」、「不篩檢，少病例，台灣防疫好棒棒」。

(中時新聞網)